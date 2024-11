Beatrice Luzzi discute con Cesara Buonamici in diretta a causa di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: ecco cosa è accaduto

Durante la puntata del Grande Fratello non è mancata un’accesa discussione tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Il motivo? Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Beatrice Luzzi vs Cesara Buonamici

Fuoco e fiamme questa sera al Grande Fratello. Poco fa infatti nel corso della diretta c’è stata un’accesa discussione tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. Il motivo? Ovviamente Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ancora una volta sono i protagonisti assoluti del reality show. A essere tirato in ballo è stato ovviamente anche Javier Martinez, che ormai è ai ferri corti con la ballerina. A un tratto però a prendere parola è stata proprio la giornalista, che facendo un appunto all’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha affermato: “Siete stati 5 notti sotto lo stesso piumone, e allora? Che sarà mai, siete al Grande Fratello. Shaila ha scelto, deve piacere a lei”.

Qualche istante dopo a prendere parola è stata però proprio Beatrice, che replicando alla sua collega ha aggiunto: “Voglio ricordare a Cesara che Javier aveva fatto un passo indietro. Lui le aveva chiesto di non prenderlo in giro. Ci voleva un po’ più di umanità e di empatia per rispetto al suo dolore”.

Ma non è finita qui. Dicendo la sua sulla coppia Shaila – Lorenzo, Beatrice Luzzi ha anche dichiarato: “C’è un esibizionismo spregiudicato”. A quel punto Cesara Buonamici ha sbottato in diretta e ha così tuonato: “Ma è la prima volta che vedete due che si attraggano? Dobbiamo fare l’atteggiamento moralistico al Grande Fratello?”.

Ancora una volta dunque la Gatta e Spolverato dividono il pubblico e le stesse opinioniste. Ma cosa accadrà tra i due nei giorni a venire?