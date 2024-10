Una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello è senza dubbio Shaila Gatta. Non tutti però ricordano che solo qualche mese fa l’ex Velina di Striscia La Notizia fu beccata insieme a Mirko Brunetti mentre Perla Vatiero era ancora all’interno della casa.

Shaila Gatta con Mirko Brunetti

Quest’anno tra i concorrenti del Grande Fratello c’è anche Shaila Gatta, che in queste settimane è finita più volte al centro dell’attenzione. L’ex Velina di Striscia La Notizia infatti ha fatto discutere per via del triangolo con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, che non sembrerebbe essere ancora giunto al termine. Nonostante qualche giorno fa la ballerina avesse fatto la sua scelta, ricaduta sull’ex tentatore, nelle ultime ore Shaila è stata colta da nuovi dubbi e ha rimesso tutto in discussione. Attualmente nel mentre la Gatta e Spolverato sono volati a Madrid per prendere parte al Gran Hermano e a sorpresa proprio la ballerina ha fatto una rivelazione che ha spiazzato tutti.

Shaila, in un momento di confidenza con alcuni dei concorrenti spagnoli, ha infatti ammesso di essere innamorata di Lorenzo. In merito ha affermato: “Il mio cuore dice Lorenzo, non so perché. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Questo è un problema, perché mi fa sentire una 16enne tonta. Io questo non lo controllo. […] Se sono innamorata? Non lo so, penso di sì. Ora non ho più paura. Questa cosa è talmente bella che non puoi avere paura“.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore sui social alcuni utenti hanno riportato alla luce un episodio che ha coinvolto la ballerina qualche mese fa. Lo scorso marzo, come di certo qualcuno forse ricorderà, Shaila Gatta fu beccata con Mirko Brunetti, mentre Perla Vatiero si trovava ancora all’interno della casa. I due furono avvistati a una festa e le immagini vennero pubblicate dal settimanale Chi. Tuttavia, come ribadito dai diretti interessati e non solo, tra loro non ci fu altro che uno scambio di battute innocenti.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni tra Shaila, Lorenzo e Javier? Non resta che attendere per scoprirlo.