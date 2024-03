NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

In questi giorni Mirko Brunetti è stato beccato a una festa in compagnia di una nota ex Velina di Striscia La Notizia. Non è tardata così la reazione di Perla Vatiero in diretta.

Perla Vatiero reagisce alle foto di Mirko Brunetti

Stiamo ormai arrivando ai capitoli finali della saga dei Perletti. Dopo mesi e mesi di incertezze, dubbi, liti e riavvicinamenti, pare che Perla Vatiero e Mirko Brunetti abbiano ritrovato la serenità. Solo negli ultimi giorni la gieffina ha dichiarato di non poter vivere senza il suo fidanzato e di ritenerlo l’uomo della sua vita. Stasera però è arrivata un’inaspettata sorpresa per l’ex protagonista di Temptation Island. Il settimanale Chi infatti in questi giorni ha beccato Mirko a una festa a Napoli in compagnia di una nota ex Velina di Striscia La Notizia. Di chi parliamo? Nientemeno che di Shaila Gatta.

Negli scatti pubblicati dal settimanale tuttavia non si nota assolutamente nulla di compromettente e si evince come tra i due non ci sia stato altro che uno scambio di battute in totale tranquillità. Le foto sono così state mostrate alla stessa Perla e non è ovviamente mancata la sua reazione. La Vatiero ha infatti affermato: “Vabbè si sta divertendo dai”. La gieffina tuttavia può dormire sonni tranquilli.

Anche Angelica Baraldi infatti era presente alla serata in questione e così l’ex concorrente del Grande Fratello ha tranquillizzato Perla Vatiero, affermando come Mirko si stia comportando benissimo. A prendere parola è stato anche Marco Maddaloni, che ha a sua volta confermato la buona condotta di Brunetti.

Ma cosa ne pensiamo di questo intrigo? Ascoltiamo i diretti interessati… 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/eF72dQ1Z0Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2024

Ma cosa accadrà tra i Perletti quando Perla lascerà la casa? Non resta che attendere per scoprirlo.