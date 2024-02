Shaila Gatta, ex velina e allieva di Amici, vittima di una proposta indecente: “10 mila euro per una notte”

NEWS

Debora Parigi | 24 Febbraio 2024

Amici

Shaila Gatta, ex ballerina di Amici ed ex velina di Striscia la notizia, ha rivelato di aver ricevuto una proposta indecente da un uomo

L’ex ballerina di Amici ed ex velina di Striscia la notizia, Shaila Gatta, ha raccontato di aver ricevuto una proposta indecente. Si tratta della richiesta di rapporto fisico in cambio di denaro. Lei ha deciso di raccontare la vicenda sui social e ha denunciato l’accaduto sconvolta.

Il racconto dell’ex di Amici Shaila Gatta sulla proposta indecente ricevuta

Ricordiamo Shaila Gatta come ballerina nella scuola di Amici un po’ di anni fa e anche come velina di Striscia la notizia. Ma oggi di lei dobbiamo purtroppo raccontare una vicenda che non riguarda la sua carriera, bensì qualcosa di davvero vergognoso e che va denunciato.

Shaila, attraverso i social, ha deciso di raccontare un’esperienza che le è successa. Ha ricevuto per email una proposta indecente che fa davvero rabbia. Un uomo le ha chiesto di passare una notte insieme offrendole dei soldi. “Qualche giorno fa mi è arrivata una mail di un uomo di cui c’è anche nome e cognome che mi chiedeva in totale anonimato e privacy di passare una notte con lui in un noto albergo di Milano precisando che avrebbe potuto offrirmi un massimo di diecimila euro”, ha racconto l’ex velina. “Mi sono sentita molto umiliata da questa richiesta e ci ho pensato tanto se condividere o meno queste parole. Però sono talmente agghiacciata che non riesco a fare finta di niente”.

A questo punto Shaila Gatta si è lasciata andare a un lungo sfogo: “Intanto noi donne non siamo una merce di scambio, non siamo quotate in borsa, nessuno merita di essere trattato in questo modo, né uomo né donna. Come ti permetti di darmi un valore in base a una quotazione economica, ma siamo fuori di testa? Per quanto mi riguarda il mio valore è inestimabile e di sicuro non è in base a quanti soldi mi offri per stare insieme a te”.

Purtroppo non è la prima volta che a Shaila Gatta succedono cose del genere. Ha infatti raccontato: “Ne ho avute di proposte indecenti e sono sempre stata molto salda e con i piedi per terra pensando e ripensando ai valori che la mia famiglia mi ha dato e quello che mi hanno insegnato è che se ti rimbocchi le maniche e credi in quello che fai, i soldi si fanno. È una cosa così finta che se solo impegnassimo un po’ di più il cervello e le nostre potenzialità potremmo fare delle grandi cose ed essere soddisfatti di quello che facciamo”.