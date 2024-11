Tra i concorrenti più discussi di quest’edizione del Grande Fratello per il momento spiccano Shaila e Lorenzo, di cui non si parla esattamente bene. Anche al Gran Hermano non ha fatto un’ottima impressione agli inquilini della casa.

Le critiche a Shaila e Lorenzo dal Grande Fratello spagnolo

Sin dall’inizio Shaila e Lorenzo hanno fatto parlare di loro, ma da quando sono partiti per la Spagna l’attenzione nei loro confronti è aumentata ed è stata per lo più negativa.

Durante la loro assenza, gli inquilini della casa del Grande Fratello hanno trovato un nuovo equilibrio, in cui non sono mancate riflessioni su quanto accaduto e prese di coscienza contro il modello e l’ex velina.

Ripiombati in casa, i due non hanno di certo trovato un clima particolarmente accogliente, soprattutto dopo che il programma ha mostrato ai concorrenti quanto accaduto all’interno delle mura del Gran Hermano.

Tutt’oggi la situazione è ancora abbastanza delicata. Molti inquilini si sono sentiti presi in giro, soprattutto da Shaila, ed alcuni sono convinti che l’avvicinamento tra la ballerina e Lorenzo sia solo funzionale al programma.

Nelle ultime ore anche dalla Spagna non sono arrivate esattamente parole lusinghiere per il modello di Corsico e l’ex velina. Alcuni concorrenti del Gran Hermano, parlando in particolare della Gatta, hanno sottolineato la sua arroganza.

Hanno visto in lei una certa superiorità, quando secondo loro erano tutti uguali in quel contesto, perché ciascuno era stato scelto per un motivo. Uno degli inquilini ha sottolineato:

“Siamo tutti qui. Non importa quanto tu sia VIP o tu sia Cristiano Ronaldo, siamo tutti persone e siamo tutti uguali.“

shaila e Lorenzo schifati anche in Spagna e chi siamo noi per contraddire #grandefratello pic.twitter.com/RW4nEvlwHr — Subhash Godara (@subhashjat_5u61) November 6, 2024

Nel corso delle prossime settimane e delle nuove puntate capire come si evolveranno gli equilibri all’interno della casa e come procederà la storia tra Lorenzo e Shaila. Il modello ha già messo in chiaro, ad esempio, di non ritenersi fidanzato.