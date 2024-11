La reazione di Letizia Petris al post in cui si cita Paolo Masella, a cui Beatrice Luzzi ha risposto ironica

Una battuta presente su un tweet legato a Paolo Masella, a cui Beatrice Luzzi ha risposto ironica, ha scatenato la reazione di Letizia Patris.

Beatrice Luzzi ride a una battuta su Paolo Masella

Mentre al Gran Hermano Tommaso ha chiarito che con Maica è solo amicizia e di non essere innamorato di Maria Vittoria, così come le critiche di alcuni inquilini a Shaila e Lorenzo, torniamo per un attimo alla passata edizione. E in particolare si fa riferimento a Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Ma come mai questa volta?

Tutto si è verificato a causa di un post pubblicato su X da chi ha seguito con attenzione il GF scorso e ben conosce le dinamiche tra Beatrice Luzzi, Letizia Petris e il fidanzato di quest’ultima Paolo Masella:

“E comunque pensavo che Beatrice ha avuto ragione anche quando gli ha detto “torna a fare il macellaio” perché alla fine è tornato davvero a fare il macellaio”.

In alcune occasioni durante degli scontri l’attrice, oggi opinionista del Grande Fratello, aveva pronunciato questa frase nei confronti di Paolo Masella. Oggi il macellaio ha aperto un’attività tutta sua insieme alla sorella a Roma.

A tale osservazione presente nel post Beatrice Luzzi, come potete vedere dallo screen, ha risposto con l’emoji della risata.

La reazione di Beatrice Luzzi al tweet

La reazione di Letizia Petris

Evidentemente queste parole non sono passate in sordina, perché Letizia Petris, fidanzata di Paolo Masella, ha risposto a sua volta con questo commento in cui si è detta dispiaciuta dall’accaduto:

“lo vorrei fare un applauso a tutti a voi. Piuttosto che fare i complimenti a un ragazzo che ha aperto un’attività da solo, piuttosto che svendersi come tutti, siete capaci solo di dare aria alla bocca, incentivati dalle persone sbagliate. Bravi”

Chi ha pubblicato il tweet ha fatto sapere che in realtà si trattava di semplice ironia e non voleva esserci alcuna intenzione di offendere nessuno, ma Letizia Petris in replica ha lanciato una frecciatina:

“Il tuo tweet era ironico certo, il resto no. Comunque sì è vero mi ero dimenticata che Beatrice è la bocca della verità, del futuro, del presente, del passato. Ma dai ragazzi! Per favore!”, ha concluso.

Le risposte di Letizia Petris

Al momento Beatrice Luzzi non ha risposto alle parole di Letizia Petris.