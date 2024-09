Cosa sappiamo di chi sono Anthony e Asia, una dell coppie di Matrimonio a prima vista 13? Con le loro schede, andiamo a scoprire tutte le informazioni che li riguardano, quindi la loro vita privata, il lavoro che svolgono, il carattere e la famiglia.

Chi sono Anthony e Asia

Nuove tre coppie partecipano a Matrimonio a prima vista 13 e tra queste troviamo quella formata da Anthony e Asia. Gli esperti li hanno messi insieme per dei motivi che adesso andiamo a scoprire. Come scopriremo anche la loro biografia, i loro interessi e le informazioni sulla loro vita.

Anthony Giavarini ha 30 anni e viene da Bergamo. Grazie al suo camion, che è un vero gioiello, ha rivoluzionato la sua vita, scegliendo di fare il camionista. Un uomo di altri tempi che si conquista giorno per giorno la sua indipendenza, ama l’ordine e il rispetto delle regole, soprattutto dentro casa sua. Tra le passioni, il trekking, la pallacanestro, la cucina e la sua moto da enduro, con la quale sfreccia nella bassa bergamasca. I suoi affetti comprendono gli amici e la famiglia. Modello di vita? Quello dei suoi genitori, si augura un matrimonio e un amore esattamente come il loro.

Asia Marchesi ha 27 anni e anche lei viene da Bergamo. Ambiziosa, si pone sempre obiettivi da superare. Attualmente impiegata, sul lavoro è sempre stata istintiva: i salti nel vuoto per crescere a livello professionale non l’hanno mai spaventata. La sua valvola di sfogo è la palestra. Tra le sue passioni: viaggiare, soprattutto da sola; tutti gli animali incondizionatamente; andare con i rollers in mezzo alla natura e perdersi nell’arte moderna. Trova nella sua famiglia un porto sicuro, coltivando un ottimo rapporto sia con sorelle, entrambe più grandi, e con la madre. Purtroppo, ha perso il padre, al quale era molto legata, durante il Covid. Crede nell’amore a prima vista così come è stato quello dei suoi genitori.

Perché gli esperti hanno messo insieme Anthony e Asia? Sono due ragazzi sinceri, spontanei, genuini e senza malizia. Hanno le idee molto chiare: vogliono una vita tranquilla e serena.

Anthony e Asia a Matrimonio a prima vista

Le coppie di Matrimonio a prima vista 13 sono tre. E questi sono i loro nomi:

Parlando di Anthony e Asia, vediamo meglio i motivi della loro partecipazione. Anthony affronta la vita con un grande senso pratico ed è talmente tanto sicuro di quello che vuole e di come lo vuole che il rischio è quello di non sapere apprezzare ciò che ha davanti a sé. Asia è una ragazza che crede ciecamente nell’amore, ma nelle relazioni tende a danneggiarsi perché si crea aspettative troppo alte.

Il percorso nel programma

Parte quindi questa nuova avventura di Anthony e Asia a Matrimonio a prima vista e durerà un mese. Vediamo quindi come andrà tra loro.

(IN AGGIORNAMENTO)