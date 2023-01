NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Gennaio 2023

Le frecciatine di Shakira

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Shakira e Piqué hanno annunciato la separazione ufficiale, dopo diversi anni di matrimonio. Come è emerso, sembrerebbe che il calciatore abbia tradito sua moglie con Clara Chía Martí, sua attuale fidanzata. Nel corso dei mesi numerose sono state le indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto, tuttavia la coppia ha scelto la via del silenzio, preferendo tenere lontano il gossip. Proprio la cantante qualche settimana fa, nel corso di un’intervista, ha rotto per la prima volta il silenzio, affermando: “È davvero difficile parlarne […] Sono rimasta in silenzio e ho appena provato a elaborare tutto. È difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando, e perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come una separazione normale. E quindi è stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il mondo intero. Shakira ha infatti lanciato una serie di frecciatine a Piqué nella sua nuova canzone. Il brano, uscito proprio oggi, è stato scritto in collaborazione con il produttore Bizarrap e sta già scalando le classifiche. All’interno del pezzo la cantante pronuncia anche due frasi che sembrerebbero essere un chiaro riferimento non solo al suo ex marito, ma anche alla sua nuova compagna, Clara Chía Martí, ovvero: “Yo solo hago música perdón que te salpique” (sal-pique, ndr), e “Tiene nombre de persona buena, Claramente es igualita que tu” (Clara-mente, ndr). Ecco anche una parte del testo della canzone:

“Sono troppo grande per te ecco perché stai con qualcuno proprio come te. Non tornerò più da te anche se piangi o mi supplicherai. Ho capito che non è colpa mia se ti criticano, io faccio solo musica, scusami ti ho spinto via”.

Le frecciatine di Shakira non sono di certe passate inosservate e in queste ore stanno facendo il giro del web. Ma come reagirà Piqué? Non resta che attendere per scoprirlo.