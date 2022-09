1 Le parole di Shakira

Shakira e Gerard Piqué, qualche tempo fa, hanno confermato la loro separazione dopo diversi anni di relazione: “Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy. Grazie per la vostra comprensione“. In seguito è girata voce che lei fosse finita in ospedale proprio per tale situazione. L’artista, però, ha smentito e spiegato la verità:

Ho ricevuto un sacco di messaggi riguardati il fatto di avermi vista in un’ambulanza a Barcellona di recente. Voglio solo che sappiate che queste foto sono dello scorso weekend (28 maggio) quando mio padre sfortunatamente ha subito una brutta caduta che ha richiesto che lo accompagnassi in un’ambulanza all’ospedale dove ora è ricoverato. Grazie per il vostro amore e supporto.

Adesso, durante un’intervista rilasciata a Elle, Shakira ha parlato per la prima volta a cuore aperto in merito alla separazione da Piqué:

È davvero difficile parlarne […] Sono rimasta in silenzio e ho appena provato a elaborare tutto. Ehm, e sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando, e perché sono sotto gli occhi del pubblico e perché la nostra separazione non è come una separazione normale. E quindi è stata dura non solo per me, ma anche per i miei figli. Incredibilmente difficile. Ho paparazzi che si accampano fuori, davanti a casa mia, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è un posto dove posso nascondermi da loro con i miei figli, a parte la mia stessa casa. Ai miei figli cerco di nascondere loro la situazione il più possibile. È davvero sconvolgente per due bambini che stanno cercando di elaborare la separazione dei loro genitori.

Ma che cosa la sta aiutando a uscire da questa situazione? La sua risposta…