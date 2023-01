NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2023

Amici 22

Le teorie del web su quanto accaduto ad Amici 22

È ormai una settimana che si discute del cosiddetto Capodanno-gate, che ha coinvolto alcuni allievi di Amici 22. Stando a quanto rivelato, in casetta sarebbero accaduti dei fatti gravissimi, che hanno spinto la produzione a prendere dei seri provvedimenti disciplinari. I ragazzi coinvolti, Wax, Tommy Dali, Maddalena, Samu, Valeria e NDG, sono così finiti in sfida immediata. Tommy però, per volere di Rudy Zerbi, è stato direttamente eliminato, anche a fronte dei precedenti provvedimenti nei quali è stato coinvolto. Maria De Filippi e gli autori intanto hanno deciso di non svelare cosa è accaduto la notte di Capodanno e di non mandare in onda le immagini della serata, per tutelare i ragazzi. Sul web però sono partite le teorie degli utenti, che in questi giorni si sono letteralmente sbizzarriti, pensando alle cose più assurde.

Si è dunque parlato a lungo di quello che sarebbe accaduto in casetta. Tuttavia a oggi non abbiamo ancora certezze o conferme da parte della produzione. Nelle ultime ore come se non bastasse una nuova teoria sta facendo il giro dei social, dopo alcune prove fotografiche emerse di recente. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando alcuni utenti hanno notato degli strani segni sulle mani di Wax e di NDG. A quel punto i più hanno ipotizzato che i 6 ragazzi di Amici 22 si siano fatti dei tatuaggi la notte di Capodanno, senza, naturalmente, l’aiuto di un professionista.

Naturalmente però precisiamo che si tratta solo ed esclusivamente di teorie e ipotesi del web. Come già affermato infatti, al momento non ci sono certezze su quello che sarebbe accaduto la notte di Capodanno in casetta, e nonostante i numerosi pettegolezzi, non c’è dato sapere cosa sia successo in realtà. Nel mentre i ragazzi, dopo aver capito il loro errore, hanno ripreso le lezioni, e al momento sono pienamente concentrati sulla corsa al Serale. Ma chi sarà a ottenere la tanto ambita maglia dorata? Non resta che attendere per scoprirlo.