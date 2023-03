Sheila Capriolo all’attacco di Marco Bellavia dopo le foto del bacio insieme

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 2 Marzo 2023

Marco Bellavia ha lasciato sicuramente il segno sull’attuale edizione del Grande Fratello VIP, e a saperne qualcosa è anche la ex del conduttore, Sheila Capriolo.

Sheila, 48 anni, ha avuto in passato una relazione con lo storico volto di Bium Bum Bam. Di recente è stata avvistata in sua compagnia, quando a margine di una serata insieme al ristorante si sono scambiati un bel bacio immortalato dai fotografi.

Lo scatto incriminato è finito al centro di una puntata del GF, dove il conduttore del reality ha mostrato a Bellavia quanto pubblicato dai giornali.

Secondo il concorrente, la foto avrebbe compromesso il suo rapporto con Pamela Prati, che si era avvicinata a Bellavia prima nella casa e poi avrebbe continuato a frequentare il collega all’esterno.

Nel commentare l’incontro con Sheila Capriolo, Marco Bellavia ha sentenziato: “Quando la fama ritorna, i sorci escono dai tombini”. Un’esternazione che non poteva trovare il consenso della ex, la quale questa settimana ha rilasciato un’intervista al nostro settimanale polemizzando con Bellavia. Ma è partita dal principio:

“Conosco Marco dal 2003,” ci ha spiegato, “tra noi c’era stata una relazione che poi è finita. Quella cena di cui si parla tanto era un ritrovarsi dopo quasi quindici anni”.

Sheila Capriolo e la cena con Marco Bellavia

Marco Bellavia ha raccontato che nel periodo del GF Sheila Capriolo lo avrebbe sommerso di messaggi, ma lei si oppone a questa ricostruzione:

“L’ho cercato a novembre, quando è uscito dalla Casa del GF Vip. Ho saputo quello che gli era successo e mi sono preoccupata per lui. Gli ho chiesto di rivederci per un caffè. Mi sembrava giusto dargli conforto. Lui sostiene che gli abbia scritto più volte sui social, ma non è così”.

La sua versione dei fatti prosegue:

“Dopo tre mesi, durante i quali non mi sono mai fatta sentire, perché non sono una che elemosina gli incontri, ho notato che Marco stava iniziando a mettere ‘mi piace’ sotto ad alcuni miei post su Instagram. Cosa che non aveva mai fatto. Allora gli ho mandato un messaggio scherzoso e lui ha risposto chiedendomi di richiamarlo, e ci siamo dati appuntamento”.

Dunque, cos’è accaduto durante quell’appuntamento?

“Quando non vedi un amico dopo tanto tempo, scendi dalla macchina e lo abbracci: questo è successo. Lui però dice che io gli sarei saltata addosso appena l’ho visto, altra falsità”.

E ancora:

“Siamo andati in un ristorante giapponese. Appena arrivati è successo una cosa che mi ha colpito: il ristorante aveva delle vetrate molto ampie per cui dall’esterno si vedeva l’interno, e Marco ha scelto di sedersi a favore dei passanti. La serata è andata benissimo, e a fine serata ci siamo baciati. È stato un bacio spontaneo e tra l’altro è stato lui a darmelo. Io non volevo nemmeno farlo in pubblico”.

Bellavia-Prati, la ex: ‘Lui non mi ha parlato bene di lei’

Come mai allora Bellavia avrebbe attribuito la responsabilità del bacio a Sheila, e perché insinuare che la ex si sarebbe approfittata della ritrovata visibilità del conduttore?

La Capriolo ascrive l’atteggiamento piccato del conduttore all’aver capito che con la showgirl sarda a cui sembrava destinato uscito dal GF non avrebbe speranze:

“Ormai Pamela Prati non lo considera più, non vuole nemmeno più sedersi accanto a lui quando sono in studio al GFVip… Quando lei è uscita hanno retto un po’ il gioco per quei pochi che ci credevano, ma Marco non mi ha detto mezza cosa carina sulla Prati durante tutta la cena”.

L’intervista, a firma di Armando Sanchez e nella sua forma integrale, la trovate solo su Novella 2000!