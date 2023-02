NEWS

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2023

GF Vip 7

La reazione di Pamela Prati alla foto di Marco Bellavia

Sembrava che tra Marco Bellavia e Pamela Prati sarebbe stata una storia con un futuro. I due ex vipponi si erano promessi di aspettarsi fuori dal Grande Fratello Vip, luogo dove si sono avvicinati per la prima volta. Una volta che si sono ritrovati nello studio del reality si sono anche scambiati un bacio sulle labbra. Spesso li abbiamo visti uscire insieme, molto uniti. Però adesso pare che le carte in tavola siano cambiate.

Il noto magazine diretto dal conduttore del GF Vip ha immortalato Bellavia mentre si stava baciando con un’altra donna. Le foto le ha riportate anche il profilo Instagram Pipol Gossip. Nella descrizione invece si legge:

“Un futuro che però deve essere già nel passato, visto il bacio appassionato scambiato con una donna che con la ex diva del Bagaglino non ha nulla a che fare. Secondo il racconto del magazine di Alfonso Signorini, l’ex gieffino ha trascorso tutta la serata con Sheila Capriolo, conduttrice e influencer che attualmente legge i numeri del lotto su 7 Gold“.

Una volta finita la scena, poi, si sarebbero lasciati andare a uno scambio di baci appassionati, prima nel locale e poi per strada. Ma come ha reagito Pamela Prati alle foto di Marco Bellavia? Su Twitter ha messo “mi piace” al commento di un’utente. Questo, poi pubblicato su Instagram dalla showgirl, recita: “Prima dichiarava amore per Pamela Prati e adesso si fa fotografare con un’altra donna. Che vergogna, ho sempre avuto la sensazione che ci avesse preso in giro tutti. Ma dopo questa ho avuto la conferma“.

In sottofondo si può sentire l'ormai celebre canzone che Shakira ha dedicato all'ex Piqué dopo il tradimento.