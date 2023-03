Nina Moric riabbraccia Carlos alla sua prima mostra da pittrice

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 2 Marzo 2023

Primo vernissage da artista della pittura per Nina Moric. La modella croata, nota al gossip e ancora di più per le sue apparizioni sul piccolo schermo, si è ora lanciata anche nel mondo delle arti visive.

Pochi giorni fa, all’Art Events di Milano, Nina ha inaugurato la sua prima mostra, in cui le opere realizzate erano esposte agli occhi di esperti e soprattutto curiosi. Emblematico il titolo dei dipinti (I sette vizi capitali) che incarna perfettamente l’indole trasgressiva ed eccentrica della modella.

Il salto dalle passerelle al cavalletto, in realtà, risale a diverso tempo fa, e nel 2019 Nina Moric aveva già ricevuto il prezioso benestare di Vittorio Sgarbi.

Le primissime opere, come i veri artisti e letterati, sono state però bruciate dalla Moric, che ha voluto completamente prenderne le distanze. Non solo a livello artistico, ma sembrerebbe – di nuovo – anche privato.

L’esposizione dei propri quadri si è rivelata l’occasione pubblica in cui riabbracciare il figlio Carlos, col quale si è riconciliata. Dopo mesi trascorsi lontana da lui a causa della battaglia per l’affido ingaggiata con Fabrizio Corona, la famiglia si è ricomposta per l’ennesima volta.

Nella foto: Carlos Maria Corona, Mario Mazzoleni (direttore della galleria), Nina Moric

Una nuova Nina Moric

A proposito delle opere di Nina Moric, scrive su Novella 2000 la collega Alessandra Pescali:

“I sette vizi capitali, effettuati con tecnica mista danno voce all’interiorità della nuova Moric artista. Già nel 2019 le sue capacità come pittrice erano state notate da Sgarbi… Quella di oggi è una Nina inedita: più consapevole e sicura, forte della sua interiorità e della sua arte, tanto da avere in casa una collezione privata di suoi dipinti che la rappresentano al punto tale da aver sostituito gli specchi. Una nuova donna amorevole verso sé stessa, in attesa del vero amore e sicuramente più serena”.

Circa la vita amorosa, pare che Nina Moric abbia chiuso la storia con il ventiduenne Marco dal quale, fino a un anno fa, era sembrata inseparabile. Al punto che in tanti si chiedevano che dove fosse sparita la modella, sempre più isolatasi dallo spettacolo e dalla TV. Evidentemente, per Nina è stato un anno più stimolante di quanto si potesse pensare, e proprio dal punto di vista artistico.