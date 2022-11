NEWS

Andrea Sanna | 26 Novembre 2022

A Verissimo quest’oggi è tornato a parlare Marco Bellavia. Tra i tanti argomenti si è discusso anche del suo rapporto con Pamela Prati. Non è mancata qualche battuta da parte di Silvia Toffanin a riguardo, esattamente come accaduto la settimana scorsa con Orietta Berti (QUI I DETTAGLI)

“Le corteggiatrici ci sono?”, ha chiesto curiosa Silvia Toffanin. Senza nascondersi dietro a un dito Marco Bellavia ha ammesso: “Qualcuna si, ma sai che io sono occupato. Da questo punto di vista sono impegnato”. Così la conduttrice ha provato a stuzzicare l’ex vippone: “Sei fidanzato? Con chi?”. Dunque Marco ha spiegato: “Lo sai che il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti. Anzi direi di farle proprio gli auguri perché oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Pamela”.

La presentatrice ha voluto insistere e ha chiesto a Marco Bellavia: “Quindi le cose si fanno serie?”. Riguardo al legame con Pamela Prati l’attore ci ha tenuto a fare una precisazione. Queste le sue parole: “Le cose non si fanno serie per ora perché come tu ben sai Pamela ha avuto il Covid. Io e lei ci siamo baciati, poi è stata chiusa in casa e gli eventi hanno creato questa situazione un po’ particolare. Però devo dire la verità. È work in progress. Veramente io sono molto emozionato perché nel momento in cui penso a lei, questa cosa mi fa stare bene e battere il cuore. Quindi è una cosa bella insomma”.

Silvia Toffanin ha continuato a punzecchiare Marco Bellavia chiedendogli se stasera sarà o meno presente alla festa di compleanno di Pamela Prati. Lui ha cercato di evitare di fare spoiler, ma dal sorrisino che fa lascia intendere che non mancherà occasione di sorprendere la showgirl. Ancora una volta la conduttrice ha detto: “Ma quindi è un amore verissimo?”, con Marco che ha replicato: “È verissimo anche se tu fai quella faccia con l’occhietto”. La Toffanin ha detto di scherzare, per poi lanciare una stoccata: “Tu hai la dote dell’autoironia che devi un po’ insegnare anche a lei, secondo me”.

Dopo queste affermazioni Marco Bellavia ha preso le difese di Pamela: “Voglio spezzare una lancia a suo favore, perché tutte le difficoltà che noi anche al GF abbiamo affrontato, così come durante la nostra vita. Stiamo tutti imparando qualcosa, anche alla nostra età”. (CLICCA QUI PER IL VIDEO) Dalla sua la Silvia Toffanin ha detto: “A me piace l’amore, se voi siete felici e innamorati, noi siamo contenti per voi”

Intervenuto anche suo figlio Filippo in trasmissione, che non ha avuto nulla da dire riguardo la conoscenza tra suo padre Marco Bellavia e Pamela Prati: “Se è contento lui, sono contento anche io”, ha svelato.