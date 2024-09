Temptation Island, Fabio afferma di aver tradito Sara

La seconda puntata di Temptation Island continua con il botto, e dopo il mancato falò di confronto tra Titty e Antonio, c’è stato un altro momento shock. Fabio si è sfogato con i compagni, e ha svelato anche di aver tradito Sara.

Durante un momento di confronto con gli altri concorrenti di Temptation Island, Fabio si è aperto e si è sfogato, parlando della sua relazione con Sara. Nel corso del suo discorso ha raggiunto l’apice, svelando a sorpresa di aver tradito la compagna a giugno.

Dall’altra parte del villaggio al pinnettu, Sara, affiancata dalle altre ragazze, ha preso visione del video in cui Fabio, con fierezza, rivela di averla tradita. Sconvolta si è gettata nella disperazione, iniziando a piangere, supportata dalle compagne.

Diandra le ha anche spiegato: “Tu pensi che il tradimento fisico sia la cosa più terribile ma credimi che tante volte non è il tradimento in sé ma sono le volte in cui non ha tenuto così tanto a te. È un tradimento fine a se stesso. Non è tanto il tradimento a farti dire basta, non solo questo ma le volte in cui lui non ci ha tenuto a te, non ti distruggere. Non va bene per te, tu meriti di più. Hai tutta la vita davanti per avere una persona che ti rispetti e che ti ami”.

Assieme a loro ha valutato la situazione, arrivando alla conclusione di volere un falò di confronto con Antonio, e chiedendo a Filippo espressamente la presenza dell’uomo. Sara infatti ha chiarito di non poter accettare nel modo più assoluto un rifiuto.

“Per me è tutto surreale. Io continuamente cercavo sempre di correggermi perché mi sentivo sbagliata. Ogni volta cercavo delle colpe perché l’importante per me era la sua felicità. Io so solo che lui non è dispiaciuto e non si mette nemmeno vergogna di aver tradito. Non ha idea di cosa significhi il sentimento mentre lui per me è sempre stata casa e io credevo in noi. Ero io la scema e lui anche ma io di più che credevo nella nostra storia”, ha spiegato la donna al conduttore.

Quale sarà la risposta di Antonio? Arriverà dal villaggio o preferirà rimanere lontano dal falò di confronto con Sara?