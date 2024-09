Antonio rifiuta il falò di confronto con Titty

La seconda puntata di Temptation Island è iniziata e nei primi minuti abbiamo subito assistito alla prima richiesta di falò di confronto, come già ci avevano rivelato le anticipazioni della settimana. A proporre il faccia a faccia è stata Titty, che ha chiesto di parlare direttamente con Antonio.

Già nella scorsa puntata, la donna aveva richiesto un confronto al fidanzato, dopo aver scoperto che la proposta di matrimonio che Antonio le ha fatto non era qualcosa di desiderato. Come se non bastasse l’uomo le ha anche comprato un anello in una bancarella. Antonio, per cercare di dimostrare alla compagna il suo amore, ha quindi deciso di tatuarsi il volto di Titty sulla gamba.

Ma cosa è successo nella puntata del 17 settembre? Titti ha chiesto ad Antonio ha un falò di confronto, dopo che ha notato come il compagno continua a divertirsi nel villaggio e dopo aver guardato una serie di video eloquenti.

Antonio ha però rifiutato il confronto, e questa scelta ha scatenato ancora una volta la rabbia di Titti, che non potrà quindi ottenere il faccia a faccia che desiderava.

“Sono qui da poco tempo e sto cercando di vivere questo momento con la massima onestà. Spero di riuscire a capire da questa esperienza che cosa voglio. La sua gelosia ha fatto diminuire il mio sentimento. Per rispetto mio, resto qui e spero che lei maturi su questo aspetto. Non credo che una cena con una ragazza basti a motivare la sua richiesta di confronto anticipato”, ha spiegato Antonio.

“Ha confermato ancora una volta di essere un gran pezzo di m*rda”, ha detto Titti a Filippi Bisciglia dopo aver constatato che Antonio non sarebbe arrivato.

“Un uomo senza palle, nemmeno il coraggio di presentarsi. Mi sta facendo vivere un incubo. Per l’ennesima volta ha confermato di essere pessimo non presentandosi al falò. La mia dignità l’ho buttata via a causa sua, non ne ho più. Posso solo dire che non mi pento di niente. Tornassi indietro, farei peggio di quello che gli ho fatto passare. Lo lascerei incatenato sul divano“, ha poi aggiunto la ragazza.