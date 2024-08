Fedez, anche se avrebbe dovuto, non sarà presente a un evento dove canterà anche Tony Effe

Stando alle ultime notizie che girano sul web pare che Fedez non sarà presente a un evento durante il quale avrebbe dovuto esibirsi. Allo stesso concerto ci sarà anche Tony Effe e i fan si domandano se alla base di quanto accaduto ci siano i loro presunti screzi.

Il presunto attrito tra Fedez e Tony Effe

Questa estate si è molto parlato della situazione sentimentale di Fedez e di Tony Effe. Per un po’ di tempo alcune voci di corridoio affermavano che ci fosse stato un flirt tra il giovane cantante e Chiara Ferragni, dopo la separazione con Federico. Tony ha tuttavia smentito la faccenda definendo l’influencer solo una sua amica.

LEGGI ANCHE: “Sei il mio oro”, nessuna medaglia per Tamberi ma c’è sua moglie Chiara a consolarlo (FOTO)

Però i rumor sui presunti screzi tra i due cantanti non si sono di certo fermati qui, soprattutto dopo un’intervista di Tony Effe. Nel corso di un suo intervento a Radio 105, infatti, ha rivelato di aver rifiutato una collaborazione con il rapper: “Lui ci ha provato. Però avevo il pezzo con Gaia e non l’ho fatto“.

Non sappiamo cosa sia successo con esattezza tra loro, ma gli esperti di gossip continuano a informare i propri follower che tra loro non ci sarebbe più grande simpatia come una volta. Gabriele Parpiglia, inoltre, ha riportato il loro rapporto all’attenzione dei follower pubblicando la Story che vedete qui sotto.

A quanto pare Fedez si sarebbe dovuto esibire a un evento questa sera, ma l’organizzatore avrebbe scritto su Facebook: “Non verrà, la serata si farà lo stesso! Ingresso gratuito“. Nulla di strano, capita che per motivi eccezionali un artista debba cancellare un’ospitata. Ma in questo caso, se notate, un altro ospite dell’evento sarà proprio Tony Effe.

L’indiscrezione su Fedez

Di conseguenza il web adesso si domanda se Federico abbia cancellato l’impegno proprio per tale ragione. Al momento il cantante non ha ancora commentato queste voci, ma molto probabilmente già da tempo erano a conoscenza della presenza l’uno dell’altro. Di conseguenza i motivi che lo hanno portato a cancellare l’impegno saranno altri. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o commento dei diretti interessati.