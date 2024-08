Nella serata di ieri Perla Vatiero si è sfogata a causa di alcuni attacchi nati dagli hater a seguito della sua separazione con Mirko Brunetti. Ecco tutto ciò che ha scritto nel lungo post.

Perla Vatiero si sfoga

La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che ha appassionato milioni di spettatori tra Temptation Island e Grande Fratello, è terminata e lo hanno annunciato i diretti interessati sui propri spazi social. La notizia ha devastato tutti i loro fan, che oggi sperano in un ritorno di fiamma perché non possono credere che una relazione come la loro possa finire.

Tuttavia ci sono sempre delle malelingue in agguato ed è per tale ragione che Perla ha deciso di intervenire sui social per smentire qualsiasi falsa accusa nata su Internet. Ha aperto il suo discorso affermando di vedere molta “cattiveria in giro” e ha ribadito che la rottura è avvenuta di comune accordo: “Non c’entrano terze persone“.

Le supposizioni che stanno circolando sul web le trova assurde e specifica che nessuno conosce i problemi reali che hanno dovuto affrontare. Qualcuno, a quanto pare, ha anche accusato sua sorella Loana di essere la causa della separazione: “Non ha mai influenzato le mie scelte e ha lasciato che sbagliassi da sola. Lei è davvero estranea a tutta questa situazione“.

Lo sfogo di Perla Vatiero

Adesso sembra che Perla Vatiero sia partita per le vacanze e si trovi in Grecia con le sue amiche. Lei stessa dichiara di aver ricevuto il consiglio di staccare dalla quotidianità e dai social per un po’ di tempo: “Spero capiate che sono sempre io, la persona vera e sincera che avete conosciuto. Nessuno mi ha manipolata, ho sempre i miei valori“.

Perla in questo modo mette un punto a tutti i rumor che stavano iniziando a girare con insistenza sul web.