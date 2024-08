In queste ore Caterina Balivo ha commentato, in maniera divertente, la finale di pallavolo femminile alle Olimpiadi 2024

Questo pomeriggio Caterina Balivo ha commentato sui social, come milioni di italiani, la finale di pallavolo femminile alle Olimpiadi 2024. Un suo divertente messaggio in risposta a un utente ha fatto il giro del web.

Oggi, domenica 11 agosto 2024, si è svolta la finale di pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi. A scontrarsi sono state le giocatrici italiane contro quelle statunitensi, nonché campionesse in carica. Ebbene, le Azzurre hanno fatto la storia dopo aver vinto 3 a 0 contro gli Stati Uniti, portandosi a casa la medaglia d’oro.

Un risultato che ha mandato tutti gli spettatori in visibilio, soprattutto dopo una partita al cardiopalma come quella mandata in onda su Rai 2. I commentatori che stavano facendo la telecronaca non stavano più nella pelle e anche le giocatrici si sono radunate in campo per abbracciarsi in preda alla gioia.

Sintonizzata sui canali Rai, a quanto pare, c’è anche Caterina Balivo che sui social ha risposto in maniera simpaticissima a un utente. Come possiamo vedere dalla foto qui sotto infatti notiamo che lei stessa ha parlato per prima di ciò a cui stava assistendo: “Ditemi che siete davanti alla TV su Rai 2 e non aggiungo altro“. Un utenti ha replicato: “Al momento siamo su YouPorn“. La conduttrice non si è lasciata scappare l’occasione rispondendo a sua volta: “Fidati che questa partita è meglio“.

Il divertente commento di Caterina Balivo

La sua reazione ha scatenato il web e in molti l’hanno definita iconica e divertentissima. Anche la Balivo quindi si conferma una vera appassionata di sport dopo essersi già professata, in ambito musicale, una grande fan di Taylor Swift. Non è la prima volta che Caterina regala ai suoi follower dei momenti spassosi, basti ricordare quando ha risposto in maniera ironica a diversi messaggi dei suoi hater.