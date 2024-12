La frecciata a Carlo Conti che mette in imbarazzo Amadeus

Nel corso della puntata di Sarà Sanremo, i due attori Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni hanno fatto una battuta su Amadeus, che ha messo in imbarazzo Carlo Conti.

La frecciata che mette in imbarazzo Conti

Ieri sera si è tenuto Sarà Sanremo dove non solo abbiamo conosciuto i vincitori di Sanremo Giovani 2024, ma abbiamo scoperto anche i titoli delle canzoni in gara. Carlo Conti ci ha così svelato così un altro pezzetto importante di quello che sarà il Festival e ha ospitato due cari amici: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni.

I due attori erano ospiti per presentare il film, Io e te dobbiamo parlare. Ma durante il loro intervento c’è stato anche un momento di imbarazzo per Carlo Conti durante il loro spazio a Sarà Sanremo. Questo perché Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni hanno fatto una battuta rivolta ad Amadeus, anche se non hanno mai fatto il suo nome.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Amal rompe il silenzio dopo il caos con Michele

Il riferimento nel dettaglio era rivolto alla scelta del conduttore di lasciare la Rai, dopo aver avuto un ruolo di punta e aver condotto 5 edizioni del Festival di Sanremo. Amadeus infatti si è spostato su NOVE e nemmeno a dirlo Carlo Conti ha ereditato il suo ruolo. Tutto ha avuto origine quando Siani e Pieraccioni hanno presentato nello sketch un brano con cui si sarebbero voluti presentare alla kermesse canora. Una di queste sulle note di “Tutti al mare”, decisamente modificata.

“Tutti al Nove, tutti al Nove, io c’o il bagno da rifare e tu il mutuo da pagare”, hanno detto i due. Un po’ in imbarazzo per l’accaduto, Carlo Conti ha sorriso, domandando ai due comici chi fosse l’autore del testo della canzone. Siani, sempre con la battuta pronta, ha replicato: “I soliti ignoti”.

La battuta dunque pare chiaro sia rivolta proprio ad Amadeus, anche se non viene fatto il suo nome direttamente. Peraltro il tutto si è verificato proprio mentre il conduttore sul NOVE era in onda con La Corrida.