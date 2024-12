Prima il bacio appassionato in salone, poi Lorenzo Spolverato ha lasciato (di nuovo) Shaila Gatta ed entrambi sono scoppiati in lacrime. Cosa è successo nella notte al Grande Fratello.

Bacio h0t tra Shaila e Lorenzo

Quanti argomenti in queste ultime ore! Se vi abbiamo parlato tanto del caos legato a Tony Effe, così come al trono di Uomini e Donne, tempo ora di tornare nella Casa del Grande Fratello. Non sembra proprio esserci pace per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Durante la serata aperitivo sembrava esserci un disgelo tra le parti dopo giornate difficili. Tanto che la coppia si è lasciata andare a un bacio decisamente hot, davanti ai loro compagni che li hanno incitati.

La magia però sembra essere durata ben poco, dato che successivamente Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati protagonisti di un nuovo confronto che ha portato il ragazzo a maturare l’idea di lasciarsi. Di nuovo!

Lorenzo Spolverato lascia Shaila Gatta

Nemmeno il tempo di esultare da parte dei fan Shailenzo, che poco dopo è successo di tutto! Lorenzo Spolverato infatti ha deciso di lasciare Shaila Gatta. Per quanto lui provi dei sentimenti per lei e le voglia bene, non sembra riuscire ad andare avanti a seguito di atteggiamenti che li portano continuamente allo scontro. da qui la scelta del modello di fare un passo indietro:

“Non sono pronto, io non so come gestirla. Io ti voglio bene e questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi. Inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo. Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta e potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”.

Inutile dire che Shaila Gatta è scoppiata in un pianto incontrollato, ma anche lo stesso Lorenzo Spolverato pare abbia accusato il colpo e mostrato provato da questa situazione. Il gieffino infatti è scoppiato a piangere…

Lo sfogo di Shaila

Poco dopo però in sauna Shaila Gatta si è sfogata con alcuni suoi compagni dopo quanto successo tra lei e Lorenzo Spolverato. L’ex velina di Striscia La Notizia se l’è presa con Helena Prestes e Amanda Lecciso:

“Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane. E poi c’è quell’altra”. E proprio in riferimento alla sorella di Loredana Lecciso ha aggiunto: “Ma questa cosa vuole?”.

Shaila Gatta ha affermato infatti di aver ricevuto delle voci che non le sono per niente piaciute. Stando al suo discorso infatti Amanda avrebbe espresso dei dubbi su di lei e Lorenzo Spolverato. A riferirgliele sarebbe stata Mariavittoria:

“Amanda va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno. Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno”.

Spesso e volentieri Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ci hanno abituati a momenti di distacco per poi tornare nuovamente a essere più vicini che mai. Sarà così anche stavolta o sarà rottura? Ricordiamo che per Natale la mamma della gieffina (che si è espressa negativamente sul ragazzo) entrerà in Casa! Cosa succederà?