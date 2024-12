Dopo la fine del trono di Michele Longobardi a Uomini e Donne, Amal torna sui social e rompe il silenzio, lanciando una palese frecciatina all’ex tronista.

Amal torna sui social dopo la registrazione di Uomini e Donne

La registrazione di Uomini e Donne di ieri non è stata di certo semplice. Dopo che Michele Longobardi è stato smascherato dalla redazione, dopo aver creato un profilo Instagram fake per poter sentire le sue corteggiatrici, l’ex tronista sembrava intenzionato a fare la sua scelta. In studio così Michele ha manifestato la volontà di lasciare il dating show con Amal. A quel punto però è accaduto qualcosa di inaspettato.

A intervenire è stata infatti Maria De Filippi, che ha riportato una segnalazione giunta su Longobardi. Per tutto il tempo della durata del suo trono, Michele ha avuto una storia parallela con una ragazza di nome Alessandra e pare che la frequentazione sia terminata lo scorso 7 dicembre. La giovane donna, che secondo un retroscena sembrerebbe essere la scelta di Luca Daffrè, ha portato alla redazione chat e foto con il tronista. A quel punto è scoppiato il caos. Longobardi è stato infatti costretto a lasciare il trono, nonostante abbia tentato di farsi perdonare da Amal, che però gli ha definitivamente chiuso le porte.

Dopo la registrazione di Uomini e Donne l’ex corteggiatrice ha fatto ritorno sui social e ha pubblicato quella che sembrerebbe essere una frecciata a Michele. Amal ha infatti condiviso la foto di un cartello sul quale si legge: “Ignorare i segnali negativi perché vuoi vedere il lato positivo delle persone ti costerà caro in futuro”.

Pare dunque che la conoscenza tra Michele e Amal sia definitivamente giunta al capolinea. Longobardi nel mentre ha ricevuto pesanti critiche nelle ultime ore e di certo questo non è un momento semplice per lui.