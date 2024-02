Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

Questa sera al Grande Fratello, dopo la lite avvenuta nelle scorse ore, abbiamo assistito a un confronto tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri.

Il confronto tra Giuseppe e Anita Olivieri

Nel corso della puntata del Grande Fratello di oggi, 28 febbraio 2024, abbiamo potuto assistere a un confronto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime ore hanno litigato in maniera molto accesa, poi la gieffina si è convinta che l’amico si fosse innamorato di lei.

Pochi minuti fa hanno avuto un faccia a faccia durante il quale hanno potuto chiarire la situazione. A rompere il ghiaccio è stata Anita, la quale ha rivelato:

“Ci siamo chiariti ma abbiamo cercato di parlare. Se reagisce così fa capire questo, non è normale. Gli ho detto di non reagire in modo così netto, ma non credo sia innamoramento. Ha un fare burlone e Alessio è una persona simile a lui. Quando Alessio è entrato lui non c’era e gli ha pesato”.

Incalzato un po’ da Alfonso Signorini, quindi, Giuseppe Garibaldi ha dichiarato di volere molto bene ad Anita Olivieri e di aver sviluppato un po’ di ‘possessività‘. Poi ha continuato:

“Non prendo in giro nessuno, parlo sempre con chiarezza e sincerità. Io ho dato tanto a lei e forse è subentrata anche un po’ di possessività, tra virgolette. Però le ho lasciato godere la casa come voleva lei. Alessio l’ho nominato per ricambiare quella di settimana prossima. Con Anita è solo amicizia”.

Giuseppe ha affermato di aver fatto diversi passi indietro per rispetto anche se tutto ciò lo fa soffrire. Sul rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri ha detto: “Secondo me ad Alessio piace Anita. Lo fa notare e credo che lei potrebbe starci“. Ricordiamo che Anita è già felicemente fidanzata, ma Falsone ha commentato divertito: “Aveva la mia curiosità e ora ha la mia attenzione“.

Cosa succederà? Vi terremo informati come sempre non appena ne sapremo di più.