Ilary Blasi a un passo dal ritorno al Grande Fratello: il gossip

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

In queste ore sul web si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale Ilary Blasi potrebbe tornare alla conduzione del Grande Fratello.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello?

Ormai il Grande Fratello sta per giungere al termine anche quest’anno e tra non molto scopriremo chi sarà il vincitore (o la vincitrice). Tuttavia c’è molta curiosità anche per ciò che succederà nella prossima edizione. Sappiamo che La Talpa è stata accantonata ancora una volta e non conosciamo l’effettiva data di messa in onda. Infatti a settembre dovrebbe tornare l’appuntamento con la casa più spiata d’Italia.

Un’indiscrezione avrebbe anche assicurato Alfonso Signorini alla guida del reality: “Signorini raddoppia! Non sarà il suo ultimo anno alla conduzione del Grande Fratello. Confermato anche per la prossima edizione”. Ovviamente mancano ancora le conferme ufficiali e per tale ragione al momento stanno girando voci su una sostituzione inaspettate.

Il profilo Twitter di Agent Beast ha rivelato che si starebbe parlando di un ritorno alla conduzione del GF di Ilary Blasi. La presentatrice era stata al timone delle prime tre edizioni Vip, per poi lasciare il posto a Signorini dalla quarta alla settima e in quella corrente. Sui social si legge:

“Notizia clamorosa Si sta seriamente valutando la possibilità di affidare la conduzione della prossima edizione del Grande Fratello a Ilary Blasi”.

Per adesso non sappiamo cosa ci sia di vero oppure no, potrebbe trattarsi anche di un rumor del tutto infondato. O se fosse una possibilità reale potrebbe non concretizzarsi. Solo il tempo ce lo dirà ma la cosa certa è che sul web sono spuntati opinioni opposte.

Qualcuno sogna il ritorno di Ilary affiancata da Beatrice Luzzi come opinionista. Altri ancora vorrebbero invece ritrovare Alessia Marcuzzi o un nuovo volto come Alessandro Grieco. Ipotesi e sogni che potrebbero venire ascoltati o no, tutto dipenderà dai piani alti di Mediaset.