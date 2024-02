NEWS

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2024

Ieri sera Anita Olivieri si è confidata con Marco Maddaloni rivelandogli di pensare che Giuseppe Garibaldi sia segretamente innamorato di lei.

La teoria di Anita Olivieri

Ieri sera nella casa sono scoppiate varie liti e tra i protagonisti abbiamo visto anche Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Secondo la gieffina, infatti, l’amico avrebbe preso le distanze con fastidio nel momento in cui lei si è avvicinata ad Alessio Falsone. Massimiliano Varrese ha espresso il suo punto di vista affermando che secondo lui “ha un sentimento più forte e non si rende conto nemmeno lui di questa profondità“.

Successivamente è esplosa una discussione tra i due amici ed entrambi si sono accusati a vicenda facendo riemergere anche questioni del passato. Più tardi Anita si è sfogata con Marco Maddaloni, come possiamo vedere dal video che trovate di seguito. Lo sportivo esclama: “…amicizia, magari da parte sua“.

#GrandeFratello

Beatrice ha spoilerato questa dinamica a dicembre ed è stata messa in croce da loro stessi, che ridere pic.twitter.com/Sg3eRco6D1 — fm (@La_gazzette) February 27, 2024

La Olivieri riporta alla mente il momento in cui la presunta attrazione di Giuseppe per lei è stata tirata in ballo. Il conduttore, durante una diretta, ha chiesto se ci fosse del tenero ma entrambi sembravano d’accordo sul fatto che si trattasse solo di un’amicizia. Tuttavia la gieffina afferma:

“Quando Alfonso me lo ha chiesto io davvero ci avevo parlato con Giuseppe. Poi lo vedo quando uno è preso da me, me ne accorgo da alcune cose. Con lui però non l’ho mai vista questa cosa. Quindi quando Alfonso ce l’ha chiesto io ho risposto: ‘Vorrei dirti di sì, ma non lo percepisco’”.

Tuttavia Anita Olivieri è convinta di avere sbagliato ad analizzare la situazione: “Adesso, dopo la cosa di Alessio, del trattamento del silenzio e della nomination ti dico sì. La reazione che ha avuto è esagerata“. Ovviamente Giuseppe non ha ancora confermato di provare dei sentimenti d’amore per la concorrente, di conseguenza si tratta solo di sue ipotesi. Rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi.