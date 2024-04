Signorini sulla vittoria di Perla: “Rappresenta il target, la sfigata che è stata tradita” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 13 Aprile 2024

Grande Fratello

Ospite del nuovo podcast di Giulia Salemi, Alfonso Signorini ha parlato per circa un’ora rispondendo alle domande sulla sua vita e sul suo lavoro. Non potevano quindi mancare le dichiarazioni sull’ultima edizione del Grande Fratello (da poco conclusa). In particolare sulla mancata vittoria di Beatrice Luzzi a favore di Perla Vatiero andando a puntualizzare un fatto sulla storia d’amore con Mirko Brunetti.

Le parole di Alfonso Signorini sulla storia d’amore di Perla e Mirko

Ieri su Youtube è stata pubblicata la prima puntata del nuovo podcast di Giulia Salemi: “Non lo faccio x moda”. E il primo ospite è stato Alfonso Signorini. I due hanno avuto moldo di lavorare insieme, prima come conduttore lui e concorrente lei al GF Vip. Poi lei è stata scelta come addetta social nell’edizione del reality della scorsa stagione televisiva.

Nel corso dell’intervista, durata circa un’ora, il conduttore e giornalista ha parlato principalmente della sua vita privata: dal bullismo ricevuto da bambino alle storie d’amore. Ma non è mancato anche l’argomento lavoro, iniziato come professore per poi passare al giornalismo e alla carriera che tutti noi conosciamo inerente in particolare al gossip.

E quidi, non potevano mancare le domande inerenti l’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello. A tal proposito, la Salemi gli ha chiesto perché secondo lui non ha vinto Beatrice Luzzi e se se lo aspettava. “Io ero abbastanza certo che non vincesse Beatrice. Perché Beatrice non rappresenta il concorrente ideale per il pubblico del Grande Fratello”, ha spiegato Alfonso Signorini. E ha continuato:

“Nel senso che Beatrice è stata, secondo me, la vera anima di questa edizione del Grande Fratello, perché è una donna che ha saputo raccontarsi a 360°, che ha offerto in ogni puntata e ogni giorno che è rimasta dentro la Casa dei punti di discussione, di riflessione. È stata un’anima meravigliosa che ha avuto anche la generosità di raccontarsi. Però è un’anima che divide il pubblico, può piacere come può essere detestata. Ogni volta che una persona si racconta con verità divide, non puoi piacere a tutti. E credo che neanche lei voglia piacere a tutti. Non è quella la mission, la mission è raccontarsi con verità e lei lo ha fatto”.

Signorini ha quindi spiegato la differenza che invece c’è stata con Perla, vincitrice appunto del Grande Fratello. “Perla è più tonda come personalità, più morbida. E rappresenta pienamente il target”, ha spiegato. E ha aggiunto la questione della storia d’amore con Mirko, andando quindi a puntualizzare sul tema tradimento. “La storia d’amore conquista. Tante ragazze si sono identificate in lei, tante donne. Perché lei è nata come la sfigata che è stata tradita”, ha detto. “Poi fa niente se ha tradito per prima, è stata lei prima con Igor e poi Mirko è andato con Greta. Quindi quel mondo lì ero sicuro che facesse sfracelli”.

“Perla è+tonda come personalitá, tante si sono identificate in lei.

Lei è nata come la sfigata che è stata tradita(☝🏼🤌🏼)…poi fa niente se HA TRADITO PER PRIMA(👍🏼)perchè è stata prima lei con Igor e poi Mirko è andato con Greta”



Ovviamente questa puntualizzazione ha un po’ diviso il web.