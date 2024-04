Chi è Aurora Ranvestel, sostituta di Gaia ad Amici? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Chi è

È stata allieva di Amici 22 ma è uscita per infortunio, oggi ad Amici 23 è la sostituta di Gaia. Conosciamo meglio chi è Aurora Ranvestel: età, vita privata e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Aurora Ranvestel

Nome e Cognome: Aurora Ranvestel

Data di nascita: 28 giugno 2003

Luogo di nascita: Sicilia

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: ballerina e imprenditrice

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Aurora ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @auro.ranv

Aurora Ranvestel età e biografia

Cosa sappiamo di Aurora Ranvestel? Quanti anni ha e dov’è nata? Nel 2024 la ritroviamo ad Amici 23 come sostituta momentanea di Gaia (infortunata) nella scuola. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Sappiamo che Aurora è nata in Sicilia ed è originaria di Bagheria. Dovrebbe essere nata il 28 giugno 2003 e la sua età oggi è di 20 anni. E, se così fosse, dovrebbe essere del segno zodiacale del Cancro.

Non sappiamo altezza e peso della giovane.

È una ballerina che ha vinto diverse gare di latino, ha una scuola di danza ed è imprenditrice.

Vita privata

Non ci sono informazioni invece per quanto riguarda la vita privata di Aurora Ranvestel. Non sappiamo al momento se la ballerina è o meno fidanzata o single. Sui suoi profili non compare nulla riguardo a un ipotetico fidanzato.

Dove seguire Aurora sostituta di Gaia di Amici: Instagram e social

Se siete curiosi di poter seguire più da vicino Aurora, la sostituta di Gaia di Amici 23, vi consigliamo di dare un’occhiata su Facebook, Instagram e Threads. In tutti e tre i social menzionati la ragazza ha un profilo ufficiale. Sul primo però non è molto presente rispetto a Instagram.

In ogni caso pubblica diversi contenuti che riguardano non solo il mondo della danza, ma tanto anche di sé, tra selfie e foto scattate in vari shooting.

Carriera

Già prima di Amici, Aurora Ranvestel aveva una carriera ben avviata nella danza. Ha vinto infatti diverse gare di latino. Pensiamo per esempio al 2018 con la vittoria del campionato italiano di danza sportiva nella categoria “16/18 As danze latino americano”.

Questo diede modo ad Aurora di ricevere la convocazione da parte della Federazione italiana per partecipare agli Europei in Russia.

Come abbiamo già accennato, Aurora Ranvestel in carriera ha vinto diverse gare di latino ed è anche imprenditrice. Stando al suo profilo Instagram è insegnante presso la Universal Dance Palermo.

Amici 22

Non tutti la ricorderanno, forse, ma Aurora Ranvestel è una vecchia conoscenza di Amici. Ha partecipato all’edizione 22 del talent show e anche lei si rese protagonista del Capodanno gate.

A causa di un infortunio al ginocchio non ha avuto modo di raggiungere la fase del Serale. Fu Raimondo Todaro a non assegnarle il banco per tale ragione.

Aurora Ranvestel sostituta di Gaia ad Amici 23

Nel 2024 ritroviamo Aurora Ranvestel come sostituta di Gaia ad Amici 23. Quest’ultima nel corso del Serale ha subito in infortunio e, per non farle perdere il banco, si è pensato di integrare Aurora alla squadra Pettinelli-Todaro e dare il tempo a Gaia di riprendersi.

Aurora con entusiasmo ha accettato la sfida pur consapevole di non essere un’allieva ufficiale.

Gli allievi di Amici 23 al Serale

Chi sono gli allievi di Amici 23 in questa fase del Serale? Divisi in tre squadre scopriamo insieme come sono gli schieramenti e chi sono i concorrenti eliminati:

Nel team della maestra Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ci sono: Dustin, Holden, Marisol e Petit.

Partiamo dalla squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, formata da: Ayle (ELIMINATO), Gaia, Giovanni (ELIMINATO), Lil Jolie e Martina.

Infine nel gruppo guidato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo vediamo: Kumo (ELIMINATO), Lucia (ELIMINATA), Mida, Nicholas (ELIMINATO), Sarah e Sofia.

Il percorso di Aurora ad Amici 23

Dopo l’infortunio di Gaia, Aurora è arrivata come sostituta ad Amici 23, mentre comunque la ballerina titolare è ancora in gioco. L’obiettivo della giovane è quello di portare a termine l’obiettivo di 3 settimane.

Dalle anticipazioni Aurora di Amici 23 non è stata schierata nel corso della quarta puntata.

(IN AGGIORNAMENTO)