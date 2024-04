Perla provoca Beatrice: “Mi dava della bulletta e regina del trash, ha voluto il duello e ha perso”

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Aprile 2024

Grande Fratello

“Mi dava della bulletta e regina del trash, ha voluto il duello e ha perso”, con questa nuova stoccata, Perla Vatiero si è espressa in una recente intervista quando le è stata posta una domanda su Beatrice Luzzi.

Perla Vatiero provoca Beatrice

C’è un gran parlare intorno ai concorrenti del Grande Fratello dopo la loro partecipazione al reality di Canale 5 e su tutti, Perla Vatiero. Recentemente ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV dov’è tornata a dire la sua sulla vittoria nel reality, sul rapporto con Greta Rossetti e l’amore ritrovato per Mirko Brunetti e non solo.

Questo perché la vincitrice del reality show si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Beatrice Luzzi (che nel mentre rivedremo oggi a Verissimo e ieri ha trascorso una bella giornata con Alfonso Signorini). Perla Vatiero non si aspettava di vincere contro di lei, anche se consapevole di aver superato tante nomination.

Ma c’è qualcosa che sembra avere particolarmente infastidito Perla Vatiero e si tratta di un video che pare abbia avuto modo di visionare dopo il Grande Fratello:

“Beatrice diceva che non vedeva l’ora di arrivare allo scontro con la regina del trash, con la bulletta. Ovviamente si riferiva a me. Non è qualcosa che mi ha fatto male ma ho provato più che altro disagio per lei”.

Secondo Perla Vatiero la sua ex coinquilina aveva sempre un’aria di sfida nei confronti di tutti, ma davanti a lei si sarebbe intimorita. Questo perché, secondo il suo punto di vista, per quanto sia una ragazza ancora molto giovane, si è dimostrata forte quanto lei. Pensa peraltro di non aver mai avuto alcun accanimento verso Beatrice Luzzi e nemmeno le sarebbe mai interessato: “Alla fine Beatrice questo duello l’ha avuto, l’ha preteso ma poi alla fine lo ha perso”.

Insomma nonostante il GF si sia concluso da quattro settimane ormai, alcune vecchie ruggini tornano a galla!