Tonia Romano rompe il silenzio e rivela perché si è ritirata da L’Isola dei Famosi: il motivo

Nicolò Figini | 9 Aprile 2024

Tonia Romano, che avrebbe dovuto prendere parte come naufraga Nip a L’Isola dei Famosi 2024, ha rotto il silenzio spiegando le ragioni del suo ritiro.

La spiegazione di Tonia su L’Isola dei Famosi 2024

Ieri sera Vladimir Luxuria ha presentato tutti i concorrenti Vip e Nip de L’Isola dei Famosi 2024. Tra i naufraghi non celebri ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ma la conduttrice ha rivelato che si è dovuta ritirare a causa di un problema di salute:

“Allora, c’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia.

Però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”.

Tutti pensavano che non fosse mai partita per l’Honduras o che fosse per lo meno tornata in Italia. Ma alcune persone vicino a lei hanno rivelato di non riuscire a mettersi in contatto con Tonia. Per tale ragione hanno cominciato a preoccuparsi ma finalmente la situazione sembra essersi risolta in queste ultime ore.

Sul profilo Facebook di colei che sarebbe dovuta essere concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 è apparso un messaggio scritto da Tonia Romano stessa. Al suo interno ha tranquillizzato tutti quelli che la conoscono e ha rivelato di star venendo curata per il problema che l’ha colpita. Per fortuna non è niente di grave e presto starà bene:

“Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare a L’Isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli, che sono tutta la mia vita, da sola. Quindi la scelta giusta è stata quella di preservare la mia salute.

Intanto vi informo che la situazione non è grave. Sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile senza lasciarmi mai sola. E di tutto ciò li ingrazio infinitamente”.

Ricordiamo che la prossima puntata de L’Isola dei Famosi 2024 andrà in onda giovedì 11 aprile e non sappiamo se prossimamente Tonia tornerà in gara oppure no.