Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

L’omaggio di Silvia Toffanin a Maurizio Costanzo

Non è stata una puntata di Verissimo come tante altre quella di oggi. Silvia Toffanin nel suo studio, oltre a tante interviste e ospiti, ha voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso ieri all’età di 84 anni. Una perdita che ha colpito nel profondo l’intero mondo dello spettacolo e non solo.

In apertura un primo e affettuoso ricordo di Silvia Toffanin: “Oggi è una puntata particolare perché purtroppo ieri ci ha lasciati Maurizio Costanzo. Un uomo che ha dato tanto alla televisione, un maestro della comunicazione che è entrato nel cuore della gente, a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto, tantissimo, bene”.

Mentre era presente in studio Rita Pavone è stato mandato un filmato per salutare proprio Maurizio Costanzo. Il video si conclude con una frase: “Grazie Maurizio. Ti vogliamo bene”. A seguire un lungo applauso da parte del pubblico e della stessa Silvia Toffanin, che ha poi voluto spendere delle parole per lui e per la sua famiglia.

La presentatrice non ha nascosto la commozione, e con la voce rotta ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per questa perdita. In questi anni ha avuto il piacere di intervistare il giornalista e accoglierlo proprio a Verissimo.

Dopo aver mandato un bacio verso il led in cui era presente la foto di Maurizio Costanzo, Silvia Toffanin ci ha tenuto a dire con gli occhi lucidi: “Il mio e nostro abbraccio più grande va a Maria, alla sua famiglia, ai suoi figli e anche a tutti i suoi collaboratori, che negli anni hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo e imparare sicuramente tanto da lui”, ha concluso.

Per tutta la puntata, come dicevamo, sono intervenuti tanti personaggi del piccolo e grande schermo che hanno avuto il piacere di lavorare con l’amato e stimato giornalista. Pensiamo per esempio a Luca Laurenti, piuttosto provato per l’accaduto, o ancora Alba Parietti così come anche Rita Pavone.

Ricordiamo che anche domani Silvia Toffanin a Verissimo ricorderà Maurizio Costanzo insieme a tanti ospiti. Un omaggio quello della conduttrice e di Mediaset rivolto a un gigante della TV e del giornalismo italiano.