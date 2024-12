Riparte una nuova settimana e con essa le anticipazioni di Endless Love. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo episodio di lunedì 9 dicembre? Vi proponiamo la trama della puntata.

Anticipazioni Endless Love 9 dicembre

Ci eravamo lasciati con l’attesa per il matrimonio di Zeynep e Hakan, ma cosa è accaduto poi?

Ecco qui a seguire le anticipazioni di Endless Love, con tutto ciò che vedremo nella puntata di lunedì 9 dicembre:

Il matrimonio tra Zeynep e Hakan si sta per celebrare, ma qualcosa impedisce l’evento e non va come previsto.

Tutti restano sgomenti nello scoprire l’accaduto. Sulla cerimonia si abbattono rivelazioni sconvolgenti, che avranno delle conseguenze molto gravi per la famiglia Soydere.

Leyla intanto continua a indagare sulla malattia che ha colpito alcuni bambini del villaggio e scopre, con le dovute ricerche, del coinvolgimento di Galip.

Quando va in onda Endless Love

Anche questa settimana ci si chiede ovviamente quando va in onda Endless Love. Sappiamo i giorni e orari precisi? Certo che si e ve li proponiamo qui a seguire:

Dal lunedì al venerdì le puntate vengono trasmesse alle 14:10 ;

al le puntate vengono trasmesse alle ; Prima serata al giovedì con un nuovo atteso appuntamento alle 21:30 circa.

con un nuovo atteso appuntamento alle circa. La serie va in onda anche sabato dalle 14:45, per poi lasciare spazio a Verissimo.

Se vi state chiedendo invece a quale stagione stiamo assistendo, possiamo dire di essere nel pieno della seconda. E non sembra mancare molto dallo scoprire come finisce Endless Love.

Dove vederlo in TV e streaming

Ci sono due modi per poter vedere Endless Love in TV e in streaming. Uno è ovviamente Canale 5 mentre il secondo è Mediaset Infinity, mediante sito, app o smart TV.

Se Canale 5 permette di vedere la puntata in diretta, così come la piattaforma streaming, quest’ultima dà modo anche di recuperare i precedenti episodi se si è perso qualcosa o magari una scena in particolare.