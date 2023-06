NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2023

I Vip ricordano Silvio Berlusconi

Questa mattina all’età di 86 anni si è spento Silvio Berlusconi. Fin dal primo momento il web intero si è unito nel salutare con affetto il leader di Forza Italia, che di certo è stato uno degli uomini politici più importanti di sempre.

Ad arrivare nel mentre sono stati anche i ricordi social dei Vip, e in particolare di tutti i volti noti di Mediaset. Non è mancato anche un saluto da parte del direttore di Novella2000 Roberto Alessi, che è stato uno dei primi a commentare la scomparsa del Presidente.

Ma quali sono stati gli altri Vip che hanno ricordato Berlusconi?

Andiamo a scoprirlo.

Il post di Barbara d’Urso per Silvio Berlusconi

Una delle prime a ricordare Berlusconi è stata Barbara d’Urso.

L’amata conduttrice ha affermato:

“Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro. Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia. E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi. Non ti dimenticherò mai. Ciao Silvio”.

Ma andiamo avanti.