Da qualche settimana si parla sempre con più insistenza di Silvio Campara, il nuovo presunto flirt non confermato di Chiara Ferragni. Siete curiosi di conoscerlo meglio? Ecco tutte le informazioni utili su età, altezza, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Silvio Campara

Nome e Cognome: Silvio Campara

Data di nascita: 1979

Luogo di nascita: Lugagnano (provincia di Verona)

Età: 45 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: imprenditore

Moglie: Giulia Luchi

Figli: Silvio ha due figli

Tatuaggi: Silvio non sembra avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @s.campara

Silvio Campara età, altezza e biografia

Chi è Silvio Campara? La data di nascita dell’imprenditore non la conosciamo con esattezza ma sappiamo che è nato nel 1979. Di conseguenza la sua età è di 45 anni, mentre non abbiamo informazioni su altezza o peso.

Sulla sua famiglia, ovvero sul padre e la madre, non abbiamo notizie e al momento non è chiaro se abbia fratelli o sorelle.

Grazie al profilo LinkedIn, però, siamo in grado di dirvi che relativamente agli studi ha frequentato l’Università Bocconi e ha ottenuto la laurea nel 2003. Dove vive Silvio Campara? Oggi vive a Milano.

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata sotto il punto di vista sentimentale di Silvio Campara?

Partiamo con il dire che dal mese di luglio 2024 l’imprenditore è stato associato a Chiara Ferragni perché si vocifera siano una coppia. Tuttavia sono rumor, pubblicati anche dal settimanale Chi, da prendere con le pinze in quanto non ci sono conferme che l’influencer sia la sua fidanzata.

Silvio Campara, infatti, non è fidanzato ma è sposato. Il nome della moglie è Giulia Luchi e insieme avrebbero due figli, stando alle indiscrezioni sul web.

Ma chi è Giulia Luchi, moglie di Silvio Campara? Nasce a Firenze, ha 34 anni e la sua altezza è pari a 1 metro e 78 centimetri. Il suo segno zodiacale sarebbe quello dei Pesci. Oggi lavora come perito tessile anche se in passato ha fatto la modella.

Ora che conosciamo qualche dettaglio in più su Giulia Luchi, moglie di Campara, passiamo a dove trovare sui social l’imprenditore veneto.

Dove seguire Silvio Campara: Instagram e social

Dove seguire Silvio Campara sui social? L’amministratore delegato di Golden Goose è presente su Instagram anche se il suo profilo è privato e di conseguenza non possiamo vedere alcuna foto.

Ha una pagina Facebook all’interno della quale non possiamo vedere nessuno dei suoi eventuali aggiornamenti.

Non lo troviamo su TikTok e nemmeno su Twitter.

Carriera

Della carriera di Silvio Campara sappiamo che ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda dopo la laurea.

In un secondo momento ha cominciato a lavorare nel settore commerciale di alcuni brand di lusso. Tra il 2004 e il 2006 ha ricoperto il ruolo di Assistant Store Manager presso Alexander McQueen.

Successivamente poi ha ottenuto un lavoro come Sales Manager di Giorgio Armani a Hong Kong. Ad oggi, dal 2018, è amministratore delegato (CEO) di Golden Goose, un brand che si occupa di sneaker di lusso.

Al momento non è chiaro a quanto ammontino lo stipendio e il patrimonio di Silvio Campara. Alcuni siti, come Money.it, riportano cifre molto elevate ma vanno prese con le pinze. Sappiamo però che il costo delle scarpe che produce si aggira intorno ai 400 e 500 euro.