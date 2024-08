Ormai da diversi giorni si mormora che Chiara Ferragni abbia una presunta nuova fiamma. In queste ore come se non bastasse sono emersi i retroscena di questa conoscenza, che sta facendo chiacchierare il web.

Chiara Ferragni volta pagina?

Sono ormai giorni che la vita sentimentale di Chiara Ferragni è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Di recente infatti Dagospia ha parlato di una nuova “amicizia affettuosa” che ci sarebbe tra l’influencer e un noto imprenditore della moda. Parliamo di Silvio Campara, attuale CEO del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Stando a quanto si mormora i due si sarebbero conosciuti da qualche settimana e pare, sempre secondo le voci di corridoio, che sia scattata un’intesa particolare.

In queste ore intanto a fornire ulteriori dettagli su questa presunta conoscenza è stato il settimanale Chi che ha rivelato nuovi retroscena su quello che starebbe accadendo tra Chiara e Silvio. Stando a quanto si legge, l’influencer e l’imprenditore si sarebbero incontrati lo scorso giugno in un bagno a Forte dei Marmi. I due avrebbero dunque iniziato a parlare e avrebbero discusso di lavoro. Tuttavia si mormora che sarebbe scattata un’intesa. La rivista ha anche pubblicato le foto della giornata in esclusiva, raccontando in seguito diversi dettagli.

Il settimanale fa infatti sapere che Chiara Ferragni si trovava con l’amico Angelo Tropea, mentre Silvio Campara era in compagnia di sua moglie. Ma non è ancora finita. Sempre secondo Chi, l’influencer qualche giorno dopo, mentre si trovava in vacanza a Capri, avrebbe mostrato le foto dell’imprenditore ai suoi amici.

La rivista come se non bastasse rincara la dose e rivela un altro retroscena. Pare infatti che a oggi Campara, che si trova sempre a Forte dei Marmi, non sarebbe in compagnia di sua moglie. Il settimanale sostiene infine che nei prossimi giorni Chiara potrebbe rivedere Silvio, che nel mentre sarebbe stato avvistato spesso mentre parlava a telefono sorridente.

Ovviamente precisiamo che tutto quello che vi abbiamo appena raccontato al momento corrisponde solo a voci di corridoio. Attualmente infatti non ci sono prove concrete su questi pettegolezzi che di conseguenza vanno presi con le pinze.