Stando alle ultime news, pare che Chiara Ferragni abbia voltato pagina dopo la separazione con Fedez e che di recente abbia iniziato a frequentare un imprenditore della moda.

Nuovo flirt per Chiara Ferragni?

Sono ormai trascorsi mesi da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Da quel momento l’imprenditrice digitale e il rapper sono stati travolti da una vera bufera mediatica e col passare delle settimane se ne sono dette di ogni sui due. A oggi tuttavia l’influencer e il cantante sono più distanti che mai ed entrambi sembrerebbero aver voltato pagina. In particolare la Ferragni poco a poco ha iniziato a lasciarsi il passato alle spalle e a oggi pare aver ritrovato il sorriso. Ciò nonostante non mancano i gossip sulla vita sentimentale di Chiara, che nelle ultime ore è tornata al centro della cronaca rosa.

Stando a quanto rivela Dagospia infatti, sembrerebbe che l’influencer abbia “iniziato un’affettuosa amicizia con un imprenditore della moda in fortissima ascesa”. Di chi parliamo? Dell’ex modello Silvio Campara, attuale CEO del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Secondo il ben informato portale, sembrerebbe anche che Campara “sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ex reginetta di Instagram”.

Ovviamente però vi invitiamo a prendere questo pettegolezzo con le pinze. A oggi infatti Chiara Ferragni non ha mai commentato i chiacchiericci legati alla sua vita privata e di conseguenza le voci di corridoio sono da considerarsi tali. Siamo tuttavia disponibili qualora qualcuno dei diretti interessati volesse intervenire per rilasciare delle dichiarazioni o per fare chiarezza su questo gossip.

Nel mentre in queste ore l’influencer è volata in Grecia per godersi una meritata vacanza insieme alla sua famiglia e ai figli Leone e Vittoria. Proprio i due bambini sono la priorità numero uno sia di Chiara che di Fedez ed entrambi stanno dando il massimo per non scombussolare le loro vite.