Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Simona Ventura

In molti si chiederanno perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato in passato. La risposta è arrivata dalle dirette interessate nella puntata del 17 marzo 2024 di Domenica In.

Il motivo del litigio tra la Ventura e Mara Venier

La puntata del 17 marzo 2024 di Domenica In è cominciata con la tanto attesa intervista alla nota collega. Molte persone sanno che tra loro per lungo tempo non è scorso buon sangue, ma perché Mara Venier e Simona Ventura hanno litigato in passato? Ne hanno parlato proprio le dirette interessate nel corso dell’appuntamento pomeridiano.

Dopo aver mandato in onda un breve video della carriera della Ventura le due colleghe hanno espresso la loro felicità nell’essersi ritrovate e aver fatto pace. Simona ha esclamato: “Con tutto quello che abbiamo vissuto… Siamo state amiche, poi abbiamo litigato e alla fine ci siamo riavvicinate“. Poi ha continuando chiedendosi come mai hanno interrotto i rapporti:

“Ma perché avevamo litigato? Non ce lo ricordiamo neanche. Però ci siamo allontanate. Ora la ragione non me la ricordo, pensa. Però passano gli anni, il tempo… E abbiamo fatto bene a fare pace. Quando due persone non comunicano, la non comunicazione dà adito a tutti di infilarsi e dire cretinate”.

Nemmeno Simona Ventura e Mara Venier stesse si ricordano perché hanno litigato tanti anni fa. La conduttrice di Citofonare Rai2 ha quindi affermato: “Ora ci siamo ritrovate, siamo state un bel po’ di anni a non parlarci“. “Sette o otto anni“, ha aggiunto la Venier ripensando ai tempi che furono.

Il discorso si è concluso con un filmato che ha ripercorso la loro amicizia e in seguito si è passati a parlare delle singole esperienze lavorative della Ventura. Ricordiamo che per recuperare la puntata intera potrete accedere alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay.