Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Il nuovo tatuaggio di Harry Styles non sfugge ai fan

In queste ore si torna a parlare di Harry Styles. Come sappiamo solo la scorsa settimana il cantante ha chiuso la sua tournée mondiale con un concerto evento alla RCF Arena di Campovolo. Per giorni e giorni si è parlato di questo show, al quale hanno partecipato più di 100mila persone, e sui social se ne sono dette di ogni sulle fan che hanno iniziato la fila più di una settimana prima del live. Nel mentre, dopo aver terminato il suo lungo tour, Harry ha deciso di concedersi qualche altro giorno in Italia. Nelle ultime ore così l’artista britannico è stato beccato sul Lago di Bolsena, in Lazio. Le immagini hanno iniziato a fare il giro del web, ma a un tratto qualcosa ha attirato l’attenzione dei social.

Alcuni attenti fan infatti hanno notato che Harry ha sfoggiato ben due nuovi tatuaggi, entrambi sulla coscia destra. Il primo è la parola “Colazione” (rigorosamente in italiano) e il secondo è la parola “Olivia”. A quel punto i social sono entrati letteralmente in subbiglio.

Alcuni utenti hanno infatti ipotizzato che il nuovo tatuaggio di Harry Styles sia dedicato alla sua ex fidanzata Olivia Wilde. Come è noto, il cantante e l’attrice hanno avuto una chiacchierata relazione, durata diverso tempo, che è solo lo scorso anno è giunta al termine. Il web ha così immaginato che Harry abbia deciso di dedicare un tatuaggio alla Wilde, e in queste ore il nome della regista è entrato in tendenza su Twitter. Tuttavia le cose potrebbero anche non stare così.

Non tutti sanno infatti che nell’ultimo album degli One Direction, Made in the AM, c’è una canzone che si chiama Olivia, che è stata scritta da Harry anni prima che conoscesse la Wilde. Non è da escludere dunque che il cantante abbia voluto fare un omaggio alla boy band di cui ha fatto parte, in occasione dei 13 anni dalla formazione del gruppo.