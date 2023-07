NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Ballando con le stelle

Teo Mammucari a Ballando con le Stelle?

Non solo Belen Rodriguez e Barbara d’Urso. Ufficializzato l’addio a Mediaset di Teo Mammucari ci si è chiesti spesso dove rivedremo il noto conduttore romano, a partire dalla prossima stagione. E Ballando con le Stelle potrebbe essere la sua prossima “casa”.

Così come la showgirl argentina Mammucari ha lasciato sia Tú sí que vales che Le Iene e ora è alla ricerca di un nuovo stimolante progetto. TV Blog è certo che nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra l’entourage del conduttore e la squadra di lavoro d Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 in onda il sabato sera.

Secondo le indiscrezioni riportate dal sito si parla di una presunta “trattativa in corso”. Nel momento in cui l’esito dovesse risultare positivo, Teo Mammucari arriverebbe a far parte del cast di Ballando con le Stelle. E, se così fosse, si potrebbe trattare dell’ennesimo colpo di Milly Carlucci.

Sul portale, però, viene fatta anche una premessa fondamentale: non sarà un concorrente di Ballando con le Stelle, ma avrà un ruolo diverso. Da quel che si vocifera potrebbe entrare a far parte della giuria, che tra l’altro non è ancora stata confermata ufficialmente. Non sappiamo se si aggiungerà al bancone o avrà un compito differente. Insomma questo sembra essere ancora da valutare.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è in fase di preparativi, così come molti altri programmi che rivedremo da settembre sul piccolo schermo. Milly Carlucci e i suoi collaboratori stanno lavorando per portare in TV la trasmissione con un cast che non faccia rimpiangere quelli delle stagioni precedenti. Teo Mammucari potrebbe essere un tassello importante da aggiungere al format, molto amato e apprezzato dal pubblico.

A oggi si tratta di indiscrezioni, dunque resta da capire se quanto detto si concretizzerà o meno.