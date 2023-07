NEWS

Andrea Sanna | 29 Luglio 2023

Ballando con le stelle

Tre nomi per Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle quest’oggi ci sta regalando notizie davvero clamorose! Dopo l’indiscrezione sulla trattativa in corso che vedrebbe vicino l’arrivo di Teo Mammucari in giuria come rivelato da TV Blog, pare che le sorprese non siano di certo finite qui. Si parla ora di tre papabili concorrenti. Ma non parliamo di tre qualsiasi, poiché si tratta di volti molto graditi dal pubblico.

Dagospia ha fatto sapere attraverso il giornalista Giuseppe Candela, il possibile arrivo alla corte di Milly Carlucci di tre nomi davvero molto interessanti. Il primo pare sia quello dell’amata conduttrice Simona Ventura, seguita dallo stellato chef, Bruno Barbieri. Pare che a Ballando con le Stelle tra i provinati ci sia anche Damiano Carrara, pasticciere molto apprezzato. Niente da fare, invece, per le Drag Queen Karma B, stando a quanto scritto dal sito.

Colpo su colpo Milly Carlucci sta lavorando alla costruzione di un cast forte, in grado di tenere i telespettatori incollati alla TV. E questi rumor sembrano far ben sperare. Ma leggiamo il trafiletto con la notizia legata a Ballando con le Stelle battuta in queste ore:

“CANDELA FLASH! SCENDONO IN PISTA SIMONA VENTURA E BRUNO BARBIERI! MILLY CARLUCCI SCATENATA: TRATTATIVE AVANZATE PER PORTARE A ‘BALLANDO CON LE STELLE’ LA FAMOSA CONDUTTRICE E IL GIUDICE DI MASTERCHEF. BOCCIATE LE DRAG QUEEN KARMA B, PROVINATO ANCHE IL PASTICCIERE DI ‘BAKE OFF’ DAMIANO CARRARA…”

Il web mormora e i fan di Ballando con le Stelle sperano davvero di poter vedere nella trasmissione i nomi di cui tanto si sta parlando nella giornata di oggi. Al momento sono solo rumor, ma vedremo se arriveranno conferme o smentite che possano darci indicazioni maggiori.

Ballando con le Stelle è pronto a tornare e dopo il forte cast della passata stagione, Milly Carlucci vuole continuare sulla stessa scia!