Simona Ventura torna in Mediaset? La conduttrice incontra Alfonso Signorini

1 Stando alle indiscrezioni, Simona Ventura, dopo l’esclusione dai palinsesti Rai, potrebbe tornare in Mediaset. La conduttrice incontrerà Alfonso Signorini

Qualche ora sono stati annunciati i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, tuttavia grande assente è risultata essere niente che meno che Simona Ventura. Come è ben noto l’amatissima conduttrice ha fatto ritorno alla rete pubblica poco più di un anno e mezzo e fa, prendendo in mano le redini di The Voice of Italy e successivamente del suo nuovo programma La Settimana Ventura. Tuttavia per la prossima stagione i due programmi sono stati cancellati, e per Super Simo pare che attualmente non ci siano impegni in programma, esclusa la conduzione del dibattito sul documentario Chiara Ferragni Unposted, che andrà in onda su Rai2 il 5 ottobre.

Stando alle voci di corridoio pare dunque che Simona Ventura non sia entusiasta di come siano andate le cose. Per questo sembrerebbe che la conduttrice possa valutare un ritorno a Mediaset. Come riporta TvBlog in esclusiva infatti, nei prossimi giorni la Ventura incontrerà niente che meno che Alfonso Signorini. Simona dunque potrebbe apparire nel corso della prossima edizione del Grande Fratello Vip, anche se al momento non è ancora ben chiaro in che ruolo. Questo quello che riporta il noto portale in merito:

“All’indomani della presentazione dei palinsesti che non hanno soddisfatto per nulla SuperSimo, Blogo apprende che sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro tra la conduttrice e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Per parlare di cosa nello specifico al momento non è dato sapere, ma nell’ambiente basta poco perché inizino a circolare voci su un eventuale coinvolgimento della Ventura nei progetti televisivi di Signorini che – per il momento – hanno un titolo ben preciso: Grande Fratello Vip. Nelle prossime settimane si scoprirà se l’incontro tra i due porterà ad una nuova svolta nella carriera della Ventura”.

Nonostante le voci di un incontro con Alfonso Signorini tuttavia non è ancora chiaro quale sarà il futuro televisivo di Simona Ventura. In attesa di ulteriori news ricordiamo che ad arrivare in Rai a novembre sarà invece Maria De Filippi. Rivediamo i dettagli su quello che accadrà.