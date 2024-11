A Che Tempo Che Fa, durante la puntata di ieri, Simona Ventura ha avuto modo di esibirsi in studio e non solo con Andrea Bocelli. A raggiungerla anche Francesca Manzini che, tale e quale a lei, ha realizzato una parodia divertentissima. Insieme hanno cantato e ballato sulle note del Da-da-um-pa!

Simona Ventura scatenata insieme a Francesca Manzini

Simona Ventura ieri si è davvero scatenata a Che Tempo Che Fa. Non solo la performance con Andrea Bocelli (ci ha anche regalato qualche chicca del suo concerto evento), che l’ha accompagnata al piano mentre lei cantava Con te partirò. C’è stato un altro momento di altissimo divertimento che ha visto protagonista la conduttrice.

Questo perché Francesca Manzini, che da sempre ci regala imitazioni spassose e divertenti, si è presentata in studio vestita da Simona Ventura. Ma non solo con una parrucca bionda e medesimo trucco, ma ha fatto in modo di replicarne anche il look per risultare quanto più somigliante possibile. Dunque se pensate di vedere doppio, sappiate che il motivo è semplicemente questo.

Sincronizzate e molto divertenti, Simona Ventura e Francesca Manzini si sono cimentate nella canzone Da-da-um-pa delle Gemelle Kessler. Le due hanno raccolto anche i complimenti di Fabio Fazio, che le ha premiate con un “Brave, sei un uomo fortunato”, ha detto rivolgendosi a Giovanni Terzi, che era lì presente in studio anche lui al “Tavolo”, famoso spazio finale di Che Tempo Che Fa.

Ecco qui il momento ripreso dalle telecamere della trasmissione e diventato virale sui social. I commenti sono stati tantissimi da parte dei fan del programma e di Simona Ventura, che hanno trovato spassoso questo spazio tra la conduttrice e comica romana.

Vedremo se la prossima settimana ci regaleranno ancora un altro momento di spettacolo, come quello appena visto qui! E voi avete seguito la puntata e questa performance di Simona Ventura?