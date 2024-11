Nel corso dell’ultima puntata di Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Paola Perego hanno vestito i panni di Ambra Angiolini e hanno cantato l’iconica T’Appartengo.

Simona Ventura e Paola Perego nei panni di Ambra

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno Simona Ventura e Paola Perego sono tornare in onda con Citofonare Rai 2. La trasmissione, che va in onda ogni domenica, settimana dopo settimana tiene compagnia a milioni di telespettatori e nel corso delle dirette non mancano le risate. Spesso infatti le due conduttrici si lanciano in divertenti scenette che fanno sorridere tutti. Proprio nel corso dell’ultima puntata Simona e Paola hanno deciso di stupire nuovamente il pubblico e si sono cimentate in una nuova prova canora. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Durante la diretta di Citofonare Rai 2 andata in onda ieri, la Ventura e la Perego hanno vestito i panni di Ambra Angiolini. Ma non solo. Le due presentatrici si sono esibite cantando la celebre T’Appartengo, che il grande pubblico ha ascoltato per la prima volta quando l’attrice era la protagonista assoluta di Non è la Rai.

Naturalmente l’esibizione di Simona Ventura e Paola Perego ha fatto divertire tutto il pubblico e il web e il video del momento è diventato virale sui social. Poche ore dopo, come se non bastasse, proprio l’ex presentatrice de L’Isola dei Famosi ha preso parte alla nuova puntata di Che Tempo Che Fa e anche in questa occasione non sono mancate le risate.

Nello studio del programma di Fabio Fazio infatti la Ventura si è esibita insieme a Valeria Marini e le due hanno riproposto, a distanza di più di 15 anni, la loro iconica performance de La Isla Bonita. Anche stavolta il risultato è stato epico e il momento ha fatto sorridere tutti i telespettatori e gli utenti sui social.