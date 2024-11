C’è grande attesa per la prossima puntata di Endless Love. Quindi è bene conoscere la trama e tutte le anticipazioni dell’imperdibile appuntamento pomeridiano di lunedì 25 novembre 2024.

Anticipazioni 25 novembre Endless

S’infittisce il mistero su Asu. Che fine ha fatto? È stata davvero uccisa? Ecco tutte le anticipazioni di Endless Love del 25 novembre:

Kemal sembra essere molto preoccupato per la sparizione di Asu e dunque decide di visionare meglio le telecamere di sicurezza del palazzo dove ha discusso con lei, riguardo al divorzio.

Dai vari filmato però non si vede lui uscire e questo insospettisce Kemal, che è convinto che alcune parti siano state cancellate o che ci siano altre uscite.

A un certo punto del video, però, si vede una macchina professionale per le pulizie di vetri e qui capisce che potrebbe essere questa la chiave per risolvere il mistero.

Endless Love quando va in onda

Quando va in onda su Canale 5 Endless Love? La serie televisive torna con il consueto appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 14:10 su Canale 5. Ma questa volta non mancherà anche l’appuntamento in prima serata al giovedì (a cui seguirà Segreti di Famiglia).

Ovviamente immancabile anche l’episodio del sabato delle 14:45, per lasciare poi spazio a Verissimo.

In questo momento in Italia è in corso la seconda stagione di Endless Love, ma quanti episodi sono? In origine le due stagioni si dividono in 35 e 39 puntate, anche se in Italia ne abbiamo sempre viste di più per una questione di minutaggio.

Quanti episodi conta Endless Love? la serie ha due stagioni di 35 e 39 puntate ognuna, anche se abbiamo un minutaggio molto diverso rispetto alla Turchia, con appuntamenti più brevi in quanto a durata.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i mezzi a disposizione per poter vedere passo dopo passo tutte le puntate di Endless Love, specie se si è grandi appassionati di serie turche.

Se il mezzo più facile è certamente Canale 5, per comodità se si è fuori casa o magari non si ha modo di vederlo subito, c’è sempre Mediaset Infinity. Questa piattaforma permette non solo di vedere la puntata in diretta in streaming, ma recuperarla anche in un altri momenti.

Sempre grazie a Mediaset Infinity si possono recuperare puntate sporadiche, leggere e vedere alcune anticipazioni.

