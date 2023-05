NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le indiscrezioni su Simone Antolini

In queste ore si sta a lungo parlando di Simone Antolini, che è finito al centro del gossip e del pettegolezzo. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che sta accadendo. Chi segue L’Isola dei Famosi, sa bene che fin dalla prima puntata del reality show il compagno di Alessandro Cecchi Paone menziona una bambina di nome Melissa, alla quale lui è molto legato. Tuttavia Simone non ha mai rivelato la vera identità di questa bimba, nonostante abbia fatto il suo nome più di una volta, emozionandosi fino alle lacrime. Ieri sera, come se non bastasse, nel corso della diretta, Antolini ha ricevuto una dolcissima sorpresa proprio dalla misteriosa Melissa, e a quel punto ha affermato commosso:

“Questa bambina è parte integrante della mia vita. È una forma della mia stessa persona. Questa esperienza mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato a capire quali sono le cose importanti. Melissa in questo gioca un ruolo fondamentale. Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme”.

A intervenire è stata anche la stessa Ilary Blasi, che ha invitato Simone Antolini a sentirsi libero di non rivelare l’identità di Melissa, essendo una questione privata e delicata. Il naufrago così ha preferito tacere, promettendo però di tornare in futuro sull’argomento. Sul web intanto sono partite diverse teorie, ma a lanciare un’indiscrezione che sta facendo mormorare i social è stato il settimanale Nuovo. Stando a quanto riporta la rivista, sembrerebbe che Melissa sia la figlia di Simone, nata da una precedente relazione. Antolini, come qualcuno saprà, non ha mai fatto mistero di avere avuto una storia con una donna in passato, terminata diversi anni fa.

Da questo amore, sempre stando a quanto si legge sul settimanale, sarebbe nata una figlia, che porterebbe proprio il nome di Melissa. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di indiscrezioni. Noi di Novella2000.it dunque siamo pronti a pubblicare una smentita o una rettifica qualora ci fossero aggiornamenti sulla questione.