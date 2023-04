Chi è Alessandro Cecchi Paone? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Chi è

Cosa sappiamo di Alessandro Cecchi Paone? Vediamo tutte le informazioni che lo riguardano, quindi quanti anni ha, di dov’è, i suoi studi, la sua carriera lavorativa e anche la vita privata con la precedente moglie e l’attuale compagno, fino ai social e Instagram.

Chi è Alessandro Cecchi Paone

Nome e cognome: Alessandro Cecchi Paone

Età: 61 anni

Data di nascita: 16 settembre 1961

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Vergine

Altezza: 1,85 m

Peso: 95 kg

Professione: giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e politico

Compagno: Simone Antolini

Figli: nessuno

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @cecchi.paone

Profilo Facebook: Alessandro Cecchi Paone

Sito Internet: cecchipaone.it

Profilo Twitter: @PaoneCecchi

Alessandro Cecchi Paone età, altezza e biografia

Ecco chi è Alessandro Cecchi Paone e tutte le informazioni che lo riguardano, quindi quanti anni ha, di dov’è, il suo titolo di studio e la sua biografia. Nato a Roma il 16 settembre 1961, ha 61 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. La sua altezza è di 1,85 m e il suo peso è di 95 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non ne ha di visibili.

Parliamo adesso dei suoi studi. Cecchi Paone, dove aver conseguito la maturità classica, si è laureato in Scienze Politiche con 110 e lode presso l’Università La Sapienza di Roma. Poi si è trasferito in Spagna (dove si è anche sposato separandosi dopo sette anni). A Milano dal 1986, ha insegnato Marketing della comunicazione culturale alla Bocconi e all’Università Ca’ Foscari a Venezia.

È docente di Teoria e tecnica del documentario turistico presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e per l’Università telematica internazionale UniNettuno. È docente di Scrittura per la produzione documentaristica presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Insegna anche Documentazione scientifica all’Università degli Studi dell’Insubria di Como. Infine, è docente presso la facoltà di Scienze della comunicazione all’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Riguardo la famiglia, non sappiamo di chi è figlio Alessandro Cecchi Paone, ma conosciamo il fatto che ha un fratello. Ne ha parlato lui in passato in un’intervista e ha pubblicato una foto di quanto erano piccoli.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Alessandro Cecchi Paone, possiamo dirvi che, dopo l’Università è andato in Spagna e qui ha conosciuto e poi sposato nel 1993 Cristina Navarro. Con lei è rimasto fino al 2001, anno in cui hanno divorziato. Nonostante la fine della storia, lui ha sempre considerato l’ex moglie la donna più importante della sua vita. I due non hanno mai avuto figli.

Nel 2004 ha dichiarto pubblicamente la sua omosessualità, svelando anche di essere andato a letto con un suo amico. Ha quindi avuto una storia con il personal trainer Claudio Vania Fernandes. Nel 2013 ha presentato pubblicamente il suo nuovo compagno, Massimo Francese, dicendo che lo aveva conosciuto al termine della sua lunga e travagliata storia con Claudio. La storia con lui è finita però nel 2014.

Ma chi è oggi il compagno di Alessandro Cecchi Paone? Dall’estate del 2022 fa coppia con Simone Antolini. Paparazzati insieme, hanno poi confermato la relazione e sono stati anche ospiti insieme del Maurizio Costanzo Show.

Come lui stesso ha raccontato, è affiliato alla loggia di Milano “Cinque giornate”, del Grande Oriente d’Italia, la principale obbedienza della massoneria italiana. Inoltre è iscritto da moltissimi anni al WWF Italia, del quale è stato consigliere nazionale. Si professa ateo.

Dove seguire Alessandro Cecchi Paone: Instagram e social

Vediamo adesso dove seguire Alessandro Cecchi Paone sui social. Vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che vanta quasi 30 mila follower.

Inoltre ha una pagina Facebook e anche un profilo Twitter. Entrambi sono abbastanza aggiornati.

Infine, Cecchi Paone ha anche un sito internet per rimanere aggiornati su tutto ciò che lo riguarda.

Carriera

Parliamo della carriera di Alessandro Cecchi Paone. Come abbiamo già detto, insegna in varie Università italiane e telematiche. Ma ha fatto anche altro, tra TV e politica. Vediamo quindi meglio nel dettaglio.

Il suo esordio televisivo è stato nel 1977, conducendo su Rai 1 un telegiornale per ragazzi. Poi nel 1983 ha vinto il concorso Un volto nuovo per gli anni ’80 e nel 1985 è stato co-conduttore con Paola Giovetti della trasmissione dedicata ai fenomeni paranormali Mister O. Mentre nel 1986 ha affiancato Loretta Goggi nel programma Il bello della diretta. Dopo essersi inscritto nel 1990 all’albo dei professionisti dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, nel 1992 ha condotto il TG2 delle 13:00. Nel 1993 invece ha condotto su Rai 2 con Paola Perego il programma di fine settimana Mattina in famiglia.

La Macchina del tempo

Nel 1996 Alessandro Cecchi Paone è passato a Mediaset. E, dopo aver presentato Amici animali e Mediterraneo sulla rotta di Ulisse, ha condotto su Rete 4, con grande successo, due programmi: Appuntamento con la storia e La macchina del tempo. A tal proposito, nell’edizione del 2001 dei Telegatti protestò di fronte a tutti quando la prima edizione del Grande Fratello venne inserito (vincendo) nella categoria Costume e Cultura insieme al suo programma e a Superquark.

Dal 2001 al 2005 è stato alla guida di MT Channel, un canale satellitare ispirato al programma La macchina del tempo. Nel 2005-06 è stato autore e conduttore del programma Alessandro. Le grandi conquiste dell’economia in onda su Mediolanum Channel. Dopo la chiusura di MT Channel, dal settembre 2006 fino a gennaio 2007 è stato ideatore e conduttore del programma Open Space, un salotto – reality show del canale satellitare GAY.tv.

Ha condotto nel 2007 per poco tempo il programma Azzardo e da settembre dello stesso anno il programma Klima News tutti i giorni su Radio Kiss Kiss. Ha condotto nel 2008 la nuova edizione di Scommettiamo che…?, affiancato da Matilde Brandi. Tornato a Mediaset, ha esordito come inviato speciale nella settima puntata del programma Mistero.

Isola dei famosi

Alessandro Cecchi Paone ha preso parte all’Isola dei famosi ben due volte. La prima è avvenuta nel 2007 (era la quinta edizione), ma si ritirò dopo 5 settimane. Poi è tornato come naufrago durante la nona edizione, nel 2012, dove è stato eliminato durante la sesta puntata.

Dal 13 ottobre 2012 ha condotto Time House – Il tempo della scienza su TGcom24. E dal 16 ottobre 2012 ha condotto A reti unificate, programma a cadenza settimanale sull’attualità, specie in riferimento al Sud, in onda su reti locali. Dal 4 aprile al 31 luglio 2016 ha condotto tutte le sere il TG4 delle 19:00. Mentre dal 30 novembre 2016 ha condotto un suo nuovo programma La settima porta su Rete 4 in prima serata.

Grande Fratello Vip

Nel 2018 Cecchi Paone ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Suscitò delle polemiche poiché in passato, come abbiamo detto, aveva aspramente criticato il reality.

Successivamente è stato opinionista di programmi come Live – Non è la D’Urso, Mattino Cinque, Non è l’Arena, Oggi è un altro giorno e Zona Bianca. Come concorrente ha partecipato alla seconda edizione di Back to School.

Alessandro Cecchi Paone in politica

Non solo TV e università, Alessandro Cecchi Paone ha avuto anche una carriera in politica. È stato attivista della Federazione Giovanile Repubblicana. Alle elezioni europee del 2004 era candidato con Forza Italia, ma non è stato eletto. Successivamente ha appoggiato il partito Riformatori Liberali. Nel luglio del 2007 ha aderito alla Costituente Socialista in vista della ricostituzione del Partito Socialista Italiano nella coalizione di centro-sinistra.

Nel 2008 Cecchi Paone ha preso la tessera del Partito Repubblicano Italiano dove ha ricoperto nel 2011 la carica di consigliere nazionale, e ha collaborato con il quotidiano nazionale La Voce Repubblicana. Quindi dal 24 giugno 2011 è stato membro del comitato di segreteria del Partito Repubblicano Italiano. Mentre in occasione delle elezioni europee 2009 ha dichiarato che avrebbe votato per la Lista Bonino Pannella. Alle elezioni europee del 2014 Cecchi Paone si è ricandidato al Parlamento Europeo nelle liste di Forza Italia, ma anche questa volta non è stato eletto. Infine il 29 aprile 2021 è stato nominato consigliere della Commissione Istruzione, Beni Culturali e Ricerca del Senato in materia di cittadinanza digitale. Ruolo che ricopre a titolo gratuito.

Alessandro Cecchi Paone a Isola dei famosi 2023

Grande ritorno di Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei famosi dopo aver già preso parte a due edizioni. Per quella del 2023, che parte il 17 aprile, lui è con il compagno Simone Antolini. Perché questa scelta di partecipare insieme? Questo è quello che ha detto a TV Sorrisi e Canzoni: “Per veicolare un bel messaggio di inclusione, per dimostrare che nelle coppie la differenza d’età non limita ma valorizza. E mostrare il nostro rapporto senza filitri”.

Cecchi Paone ha aggiunto di aver già fatto un’esperienza simile. Ovviamente quella dell‘Isola nel 2012, ma anche tutti i viaggi che ha fatto con il programma La Macchina del tempo.

I concorrenti di Isola dei famosi 2023

Vediamo adesso chi sono tutti i concorrenti che partecipano a questa edizione de L’Isola dei famosi:

Alessandra Drusian

Fabio Ricci

Simone Antolini

Alessandro Cecchi Paone

Paolo Noise

Marco Mazzoli

Helena Prestes

Corinne Clery

Pamela Camassa

Cristina Scuccia

Nathaly Caldonazzo

Claudia Motta

Fiore Argento

Andrea Lo Cicero

Christopher Leoni

Marco Predolin

Anche quest’anno la conduzione è affidata a Ilary Blasi e come opinionisti ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato dall’Honduras troviamo di nuovo Alvin.

Il percorso di Alessandro Cecchi Paone a Isola dei Famosi 2023

Insieme al compagno Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone si prepara a iniziare la sua avventura all’Isola dei famosi 2023 che inizia il 17 aprile. Vediamo quindi come sarà il suo percorso.

