Ospite a Domenica In, Simone Cristicchi ci ha tenuto a fare chiarezza una volta per tutte sulla malattia della madre e sul significato della canzone portata al Festival di Sanremo 2025.

Simone Cristicchi fa chiarezza

Sul palco del Teatro Ariston Simone Cristicchi ha commosso tutti con la sua canzone “Quando sarai piccola”. Il pubblico l’ha premiato con una standing ovation. Ma non sono mancate anche una serie di polemiche, a cui il cantautore ha risposto in occasione della puntata di Domenica In.

L’artista ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo e fatto anche chiarezza sul significato del brano e sulla malattia di sua madre, che tanto ha dato di cui parlare in queste ultime settimane.

Simone Cristicchi ha raccontato che Quando sarai piccola l’ha scritta ben 5 anni fa. Tutti gli avevano suggerito di non inserire questa canzone nell’album così da evitare di “bruciarla”. In ogni caso però tutti avevano la medesima forte reazione all’ascolto. Perciò hanno atteso il momento giusto per poter parlare di un argomento simile: “È un tema delicato che tocca tantissimo e Carlo l’ha voluta al Festival e ho pensato che è stato giusto aspettare tutti questi anni”.

Dopo queste dichiarazioni Mara Venier ha precisato che la canzone di Simone Cristicchi non parla dell’Alzheimer, ma che ognuno può farla sua e interpretarla a modo proprio. Un modo come un altro da parte della conduttrice per difendere l’artista dalle polemiche sulla canzone in quanto, secondo molti “romanticizza troppo la malattia”:

““Ognuno può interpretare la canzone come vuole, però tu hai avuto un dramma con tua mamma e non si parla di Alzheimer. Vorrei chiarire questo. Quello che è capitato a tua mamma, a te e alla tua famiglia, è un’altra cosa. Non era Alzheimer, non era demenza senile“.

Inizialmente Simone Cristicchi l’ha presa un po’ alla larga. Ha spiegato che il fatto si è verificato quando aveva 63 anni ed è stata incredibile. Ciò può affermarlo anche a nome dei suoi fratelli, dato che in quel periodo è venuto a mancare suo padre Stefano. Lei con una forza incredibile ha portato avanti la famiglia. Per Simone e i suoi fratelli la loro mamma Luciana è un grande esempio di forza.

“(…) Oggi, con tutto quello che le è accaduto purtroppo, perché è stato un dramma ovviamente per noi ma soprattutto per lei, nonostante abbia tutto il sacrosanto diritto di maledire la vita, lei riesce ancora a sorridere e questo è il più grande insegnamento che ci dà ogni giorno“.

Così Mara Venier ha domandato al cantante se potesse rivelare e dire cosa è successo nello specifico a sua madre. A quel punto Simone Cristicchi si è esposto e rivelato la verità:

“Lei è stata colpita da una emorragia cerebrale molto dura. È stato un fulmine a ciel sereno, nessuno era preparato. In questi anni l’abbiamo accompagnata in un percorso di rinascita“, ha concluso Simone Cristicchi a Domenica In.