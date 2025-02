In puntata a Domenica In Mara Venier ha zittito a modo suo chi l’ha accusata di aver avuto un atteggiamento “molesto” nei confronti di Olly domenica scorsa durante l’appuntamento speciale dedicato a Sanremo.

Mara Venier zittisce chi l’ha accusata

Questo pomeriggio mentre su Canale 5 andava in onda Amici 24 e la corsa per le maglie del Serale, su Rai 1 Mara Venier è tornata con una nuova puntata di Domenica In, dove ha fatto chiarezza su un episodio che si è verificato la settimana scorsa. Cosa è successo nello specifico?

Mara Venier durante lo spazio dedicato a Olly gli ha chiesto se non avesse caldo con il golfino che indossava. Per questo gli ha suggerito di toglierlo. C’è da dire che il gesto della conduttrice voleva essere un modo carino per mettere a suo agio l’ospite e non di certo per infastidirlo.

Sui social però apriti cielo! Ne è esplosa una polemica e qualcuno ha giudicato il gesto di Mara Venier eccessivo, arrivando addirittura a parlare di imbarazzo del cantante e “molestie”. E proprio oggi ha colto la palla al balzo per zittire coloro che l’hanno attaccata.

Tutto si è verificato nel momento in cui in studio era presente Francesco Gabbani. Il cantante ha deciso di togliere la giacca, perché sentiva caldo: “Tolgo la giacca perché in questo studio c’è questo calore fantastico…“.

Così Mara Venier non ha potuto fare a meno di dire la sua e mettere un punto all’assurda situazione che si era creata nei giorni scorsi: “Dammi a me la giacca, te la prendo io. Come vedete non ho chiesto io di togliersi la giacca, altrimenti vengo accusata di molestie. Se l’è tolta lui. La zia gliela tiene. Perché qua ormai bisogna stare attenti. Ho detto a Olly ‘toglitela amore che fa caldo’ è passata per molestia“.

Venier coglie la palla al balzo per replicare alle polemiche sulle “molestie” a Olly. #DomenicaIn pic.twitter.com/7LHP3a6rEC — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) February 23, 2025

A prendere le difese di Mara Venier già ci aveva pensato anche Carlo Conti durante la puntata di TV Talk, mettendo così a tacere le cattiverie di alcuni hater: “Il politicamente corretto ci sta un po’ troppo vincolando, a volte si arriva all’assurdo, all’esagerazione. Se Mara Venier a Domenica In chiede a Olly di togliere il golfino viene detto che non si può fare, mi sembra un’esasperazione. Se a un’interlocutrice donna lo avrei fatto? No, ma neanche a un uomo: se suda è un problema suo, non ho queste accortezze“.

Con classe e ironia Mara Venier ha messo a tacere coloro che l’hanno ingiustamente attaccata per nulla!