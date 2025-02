Ieri sera nel corso della nuova diretta di Che Tempo Che Fa ad arrivare in studio sono stati i Coma_Cose, che hanno presentato la loro Cuoricini. Poco dopo a esibirsi con una cover del brano sanremese è stata anche Simona Ventura.

L’esibizione di Simona Ventura

Da tempo ormai Simona Ventura è una delle ospiti fisse di Che Tempo Che Fa. Settimana dopo settimana la celebre e amata conduttrice arriva nello studio di Fabio Fazio per prendere parte alla parte de Il tavolo, durante la quale non mancano le risate. Spesso infatti la presentatrice di Citofonare Rai 2 è stata protagonista di memorabili e iconiche scenette, che sono diventate virali sui social. Anche ieri sera, nel corso della nuova diretta della trasmissione, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire tutto il pubblico. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ad arrivare ospiti a Che Tempo Che Fa sono stati i Coma_Cose, reduci dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo. In questi giorni il duo sta facendo cantare e ballare tutti con il brano Cuoricini, che di certo è uno dei più amati tra quelli proposti nel corso della kermesse. Ieri sera dunque i cantanti hanno presentato proprio la canzone con cui hanno gareggiato alla manifestazione e anche stavolta hanno conquistato tutti i telespettatori. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato.

A esibirsi con una cover di Cuoricini è stata infatti anche la stessa Simona Ventura, che ancora una volta si è cimentata nel canto strappando un sorriso a tutto il pubblico. Il video del momento naturalmente è diventato virale in rete e non sono mancati i simpatici commenti degli utenti.

In queste settimane intanto, come è noto, la Ventura è anche impegnata con la nuova edizione di Citofonare Rai 2, che sta ottenendo un ottimo successo.