Lacrime e applausi per Simone Cristicchi alle prove generali di Sanremo 2025. la sua canzone vi farà molto piangere

Lacrime e commozione è quello che proviamo nell’ascoltare il brano di Simone Cristicchi in gara a Sanremo 2025. Il cantante è tornato in gara al Festival con una canzone che parla di malattia e raccoglie la sofferenza di tante persone. Ecco il nostro commento dopo le prove generali prima della prima serata.

La canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025 vi farà piangere

L’ultima volta che Simone Cristicchi ha vinto il Fetival di Sanremo era il 2007 e il suo brano si intitolava “Ti regalerò una rosa”. Si trattava di un pezzo che affrontava un tema sociale molto importante: le malattie mentali e i manicomi. Lo stesso artista da giovane aveva prestato servizio, prima come obiettore di coscienza e poi da volontario, in un centro d’igiene mentale. Come lui stesso aveva dichiarato, l’esperienza lo colpì molto e lo portò ad approfondire i temi della malattia mentale e dei manicomi.

Con quella canzone fece venire i brividi a tutti. Non a caso, oltre a vincere il Festival, si aggiudicò anche il Premio della Critica ed il Premio della Sala Stampa Radio-TV Lucio Dalla. Quel brano ancora oggi viene ascoltato con grande emozione.

Per Sanremo 2025 Simone Cristicchi ha portato la canzone “Quando sarai piccola” e si tratta di un altro brano struggente che porta un altro tema che colpisce tantissime famiglie nel mondo inerente sempre la malattia. Stiamo parlando dell’Alzheimer che, come rivelato dal cantante, purtroppo ha colpito sua madre. A TV Sorrisi e Canzoni ha infatti dichiarato:

“Sette anni fa mia mamma ha avuto un grave problema di salute e il brano è una lettera che le scrivo raccontandole quello che le sta accadendo. Quando i nostri genitori invecchiano ritornano un po’ bambini, con tutta la tenerezza e anche l’impotenza che sentiamo nel vederli cambiare. Il tema è universale e sento una grande responsabilità“.

Presenti alle prove generali del Festival di Sanremo 2025 che si stanno tenendo in queste ore, possiamo dirvi che la canzone è stata davvero molto toccante. E la sua interpretazione, così come il testo, hanno commosso tutta la sala piena di giornalisti. Tutti quanti hanno applaudito e hanno gridato “bravo”. La canzone di Simone Cristicchi è da lacrime e vi farà piangere molto.