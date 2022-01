Simone Di Pasquale lancia una stoccata a Raimondo Todaro?

1 Parla Simone Di Pasquale

Come sappiamo solo qualche settimana fa Simone Di Pasquale, dopo anni, ha deciso di lasciare definitivamente Ballando con le Stelle, per dedicarsi ad altri progetti. Tuttavia il ballerino continuerà a lavorare con la Rai e con Milly Carlucci, prendendo il posto di Raimondo Todaro come coreografo de Il Cantante Mascherato, la cui nuova edizione inizierà a breve. In queste ore tuttavia Simone ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv, durante la quale però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Nel corso della chiacchierata infatti Di Pasquale sembrerebbe aver lanciato una stoccata proprio a Todaro! Il coreografo infatti ha parlato di persone che hanno lasciato Ballando e la Carlucci prima di lui, e così il web ha immediatamente pensato che il riferimento a Raimondo fosse palese. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Gossip e tv:

“Chi se ne è andato prima di me, di certo lo ha fatto con modalità e obiettivi diversi dai miei. Per quello che mi riguarda, ho sempre avuto un confronto diretto con Milly e la produzione, da quando ho sentito l’esigenza di cambiare percorso professionale. È il mio stile – la chiarezza – nei rapporti di lavoro”.

Già qualche mese fa, dopo che Raimondo Todaro aveva comunicato la sua decisione di lasciare Ballando con le Stelle, proprio Simone Di Pasquale aveva fatto una piccola critica al suo compagno. Il coreografo infatti non aveva ritenuto corretto il comportamento dell’attuale insegnante di Amici, e aveva dunque detto la sua su quanto accaduto.

A intervenire all’epoca fu anche Milly Carlucci, che espresse il suo pensiero sull’addio di Todaro a Ballando con le Stelle. Rivediamo le sue dichiarazioni.